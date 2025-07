Anvisa suspende lotes de champignon, molho e polpa de fruta

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda de diversos alimentos no Brasil, incluindo champignon, molho de alho e polpa de fruta. Também foi proibida a comercialização de todos os produtos da marca de azeite Vale dos Vinhedos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira.

Em relação aos itens mencionados, a Anvisa explica que análises realizadas por laboratórios públicos revelaram problemas de qualidade. Os produtos afetados não podem ser vendidos, distribuídos ou consumidos, e devem ser recolhidos. A lista dos produtos envolvidos inclui:

Molho de alho – marca Qualitá (Grupo Pão de Açúcar), fabricado pela Sakura Nakaya Alimentos, no lote 29, com validade até janeiro de 2026. Este molho apresentou resultados insatisfatórios em ensaios que mediram a quantidade de dióxido de enxofre, com uma concentração de 20,4 mg/kg detectada. Polpa de fruta de morango – marca De Marchi, referente ao lote 09437-181, com validade até novembro de 2026. A polpa não cumpriu os padrões na pesquisa de matérias estranhas. Champignon inteiro em conserva – marca Imperador, fabricado pela Indústria e Comércio Nobre, no lote 241023CHI, com validade até outubro de 2026. Neste caso, a quantidade de dióxido de enxofre também estava acima do permitido.

Após a divulgação dos resultados, a Qualitá informou que tomou a iniciativa de recolher o molho de alho de todas as lojas do país. A empresa também afirmou que está investigando as causas dos problemas junto ao fornecedor. Quanto aos consumidores que adquiriram o produto, a Qualitá disponibilizou um contato para trocas ou reembolsos no número 0800 779 6761.

Além destes produtos, a Anvisa também suspendeu a marca de azeite Vale dos Vinhedos, que foi importada pela Intralogística Distribuidora Concept LTDA. O principal motivo para a proibição foi a falta de informações sobre a origem do produto, tornando seu comércio ilegal no país. Adicionalmente, foram encontrados problemas relacionados aos padrões de rotulagem e análises físico-químicas.

Até o momento, a Anvisa não obteve retorno das marcas envolvidas sobre a situação dos produtos suspensos, e os dados de contato da Vale dos Vinhedos e de sua importadora não puderam ser localizados. A população é orientada a ficar atenta e não consumir os produtos listados.