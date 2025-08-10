A melhor série de comédia de todos os tempos

No mundo das séries de comédia, algumas produções conseguem se destacar e conquistar o coração do público por muitas décadas. Entre elas, há as que foram reconhecidas como as melhores pelo Rotten Tomatoes, e que continuam fazendo sucesso em plataformas como Netflix e Max. Se você está em busca de boas risadas, confira esta seleção de séries atemporais que são indispensáveis para qualquer amante de comédia.

Séries de Comédia Imperdíveis

“Friends” (1994-2004) – 78% de aprovação

Lançada em 1994, Friends é um verdadeiro clássico que continua a encantar diferentes gerações. A série acompanha a vida de seis amigos morando em Nova York, trazendo à tona a hilaridade das situações cotidianas que todos nós podemos nos identificar. A química entre os personagens é de tirar o fôlego e garante boas risadas. Você pode encontrar essa série atemporal no HBO MAX.

“The Office” (2005-2013) – 81% de aprovação

A versão americana de The Office estreou em 2005 e conquistou o público com seu formato de mockumentary, que simula um documentário no ambiente de trabalho. Com as trapalhadas de Michael Scott, interpretado por Steve Carell, a série combina comédia e realismo de maneira impecável. Se você está em busca de um conteúdo leve e divertido, pode assistir no Netflix, Prime Video e HBO MAX.

“The Simpsons” (1989-atual) – 85% de aprovação

Desde seu lançamento em 1989, The Simpsons se tornou uma referência em sátira social. Com personagens icônicos, a série aborda questões do cotidiano de forma engraçada e inteligente. Ela já marcou diversas gerações e continua relevante, disponível para maratonar no Disney+.

“Seinfeld” (1989-1998) – 89% de aprovação

Seinfeld é essencial na construção do que chamamos de comédia situacional. Focada em eventos triviais do dia a dia, a série traz uma abordagem única que ainda ressoa fortemente nos dias de hoje. Você pode prestigiar essa obra-prima na Netflix, onde ganhou novos fãs e se mantém viva na cultura pop.

“Brooklyn Nine-Nine” (2013-2021) – 95% de aprovação

Ambientada em uma delegacia de polícia em Nova York, Brooklyn Nine-Nine é uma série que mistura ação e risadas em suas oito temporadas. Com personagens excêntricos e situações inesperadas, a série se tornou um clássico contemporâneo, garantindo bons momentos de descontração. Está disponível na Netflix.

“The Good Place” (2016-2020) – 97% de aprovação

Por fim, The Good Place é uma produção moderna que se destaca por sua genialidade. Lançada em 2016, a série entrelaça comédia e filosofia, mantendo o espectador sempre curioso e entretido. Ao explorar conceitos complexos de maneira leve e espirituosa, oferece uma experiência divertida e enriquecedora.

Essas são algumas das melhores séries de comédia que você pode conferir. As risadas estão garantidas!