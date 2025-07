Anunciada oficialmente a segunda temporada de Cyberpunk: Edgerunners

Durante o Anime Expo 2023, que aconteceu em Los Angeles de 2 a 6 de julho, a CD PROJEKT RED anunciou uma nova parceria com o estúdio TRIGGER para a criação de uma série de anime autônoma chamada Cyberpunk: Edgerunners 2. Este novo projeto se passa no mesmo universo do aclamado Cyberpunk 2077.

No painel, foi divulgada a nova arte do logotipo e do pôster da série, além da confirmação de Kai Ikarashi como o diretor. Com uma carreira que inclui trabalhos no primeiro Cyberpunk: Edgerunners e em SSSS.Gridman, Ikarashi fará sua estreia como diretor nesta nova produção.

O painel contou com a presença de importantes criadores do primeiro anime, como Bartosz Sztybor, um escritor premiado, e Hiroyuki Imaishi, diretor da primeira temporada. Também participaram os dubladores Emi Lo e Zach Aguilar, que deram voz aos personagens Lucy Kushinada e David Martinez, respectivamente. A discussão girou em torno do impacto e do legado do primeiro anime, além de compartilhar detalhes sobre o processo criativo.

Durante o evento, Sztybor comemorou a nova colaboração com o estúdio TRIGGER e revelou que Cyberpunk: Edgerunners 2 trará uma narrativa única de redenção e vingança, prometendo uma experiência diferente do que foi apresentado anteriormente. A equipe criativa é reforçada pelo designer de personagens Kanno Ichigo, conhecido por seu trabalho em Promare, e Masahiko Otsuka, que atuou em títulos como Gurren Lagann.

O evento terminou com um convite para uma exibição privada de novas imagens do anime, que ocorreu no Peacock Theater durante um painel do estúdio TRIGGER à noite.

Cyberpunk: Edgerunners 2 já está em produção e será lançado na plataforma de streaming Netflix no futuro. Mais informações sobre a série poderão ser acessadas no site oficial e nas redes sociais do produto.