Anthropic adquire milhões de livros para treinar sua IA e os destrói

Anthropic contrata ex-executivo do Google Books para digitalizar livros

A empresa de inteligência artificial Anthropic, conhecida pelo desenvolvimento da IA chamada Claude, fez uma contratação significativa. Tom Turvey, ex-executivo do Google Books, foi escolhido para liderar a digitalização de livros impressos com o objetivo ambicioso de reunir "todos os livros do mundo".

Nos últimos meses, a Anthropic tem enfrentado críticas e processos relacionados ao uso de conteúdo de terceiros para treinar sua IA. Esses processos levantaram questões sobre a legalidade e a ética do uso de textos, incluindo milhões de livros, muitos dos quais a empresa afirma ter adquirido de maneira legal.

Novos documentos judiciais trouxeram à tona informações sobre como a empresa tratou esses livros. Relatórios indicam que a Anthropic investiu milhões na digitalização de livros impressos. No entanto, após a digitalização, os livros originais foram destruídos, uma decisão que gerou preocupações sobre a preservação do conhecimento contido nesses volumes.

O foco da empresa na digitalização não é apenas para facilitar o acesso ao conteúdo, mas também para treinar sua IA de maneira mais eficaz. Ao remover as encadernações e digitalizar as páginas, a Anthropic cria arquivos digitais que podem ser usados para alimentar o sistema Claude, que é muito utilizado por desenvolvedores em diversos projetos.

A estratégia de digitalização de livros impressos pela Anthropic levanta debates sobre as implicações de se utilizar conteúdo de terceiros, especialmente no contexto de direitos autorais. A questão de como a IA aprende a escrever e produzir texto gerou discussões sobre a necessidade de um marco legal mais robusto que proteja os direitos dos autores e editores.

Com a crescente presença da IA na sociedade, é fundamental que as empresas que desenvolvem essa tecnologia se atentem às questões éticas e legais envolvidas na utilização de material protegido. A contratação de Turvey pode indicar um movimento da Anthropic para reforçar sua abordagem na digitalização, o que também gera expectativas sobre novas iniciativas e possíveis parcerias no futuro.