‘Andor’ entre séries canceladas e indicadas a prêmios

'Arcane,' 'What We Do in the Shadows,' 'Andor' and 'The Handmaid's Tale'

Várias séries que chegaram ao fim recentemente estão sendo reconhecidas com indicações ao Emmy por suas últimas temporadas. Entre os destaques estão Andor, da Disney+, Arcane, da Netflix, e a comédia What We Do In The Shadows, da FX.

Andor, que é um derivado do universo Star Wars, recebeu 14 indicações para sua segunda e última temporada. As nomeações incluem a categoria de Melhor Série de Drama, além de Roteiro e Direção para Série de Drama. Esse número é maior do que as oito indicações que a primeira temporada conquistou, que também contou com prêmios nas mesmas categorias.

Arcane, ambientada no universo de League of Legends, também encerrou sua trajetória após duas temporadas. A segunda temporada ficou com duas indicações, uma diminuição em relação às cinco indicações da primeira temporada. No entanto, recebeu uma nova nomeação de Melhor Programa Animado. Em 2022, Arcane já havia vencido essa categoria, sendo a primeira série de streaming a conquistar o prêmio, além de ter ganhado outros três troféus das cinco nomeações daquele ano.

A comédia de vampiros What We Do In The Shadows recebeu seis indicações para sua sexta e última temporada, totalizando 35 nomeações na sua trajetória. Dentre elas, quatro foram para Melhor Série de Comédia, referentes às temporadas 2, 3, 5 e 6, e sete nomeações para Roteiro para Série de Comédia. Até agora, a série ganhou apenas um Emmy na categoria de Fantasia/Ciência-Ficção para Figurinos.

The Handmaid’s Tale, da Hulu, foi a primeira série de streaming a vencer o Emmy de Melhor Série de Drama e encerra sua trajetória com apenas uma indicação para sua sexta e última temporada. A nomeação é para Cherry Jones, que já havia recebido um prêmio em 2019 por seu papel recorrente na série. Este número de indicações iguala-se à única nomeação recebida por Elisabeth Moss em 2023, que já havia vencido o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática em 2017.

No geral, The Handmaid’s Tale termina sua jornada com 77 indicações ao Emmy, totalizando 15 vitórias até este ano, incluindo prêmios de Roteiro e Direção para Série de Drama, além de troféus de atuação para outros quatro atores, além de Moss e Jones.

Outra série cancelada após uma temporada, The Residence, uma comédia sobre um mistério de assassinato na Netflix, conquistou três indicações ao Emmy, incluindo Melhor Atriz em Série de Comédia para Uzo Aduba. Esta é a sexta indicação da atriz; ela já venceu por Mrs. America e duas vezes por Orange Is The New Black.

Além disso, Étoile, um drama sobre balé criado por Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino e que também foi cancelado após uma temporada, recebeu duas indicações, incluindo uma para Melhor Coreografia.