Amazon Prime Video adquire documentário sobre Raoul Moat

A police sniper is seen in the area surrounding the village of Rothbury, Northumberland during the manhunt for fugitive gunman Raoul Moat.

Prime Video Aposta em Documentários de Crimes Reais com Novas Aquisições

A plataforma de streaming Prime Video, da Amazon, acaba de adquirir um documentário sobre um dos casos mais famosos de caçada humana na história britânica. O título do projeto é "Rampage: The Raoul Moat Manhunt" (título provisório), e essa aquisição faz parte de uma série de novos documentários de crimes reais que o serviço tem investido ultimamente.

Além de "Rampage", o Prime Video também comprou outros dois documentários: "The Man Who Got Away With Murder" (título provisório) e "Fantasist, Fraudster, Fugitive: Unmasking Nicholas Rossi" (título provisório). Os três documentários devem ser disponibilizados no serviço em breve.

O documentário "Rampage", dirigido por Aodh Breathnach, se concentra na intensa caçada que se seguiu a um violento ataque de Raoul Moat, que durou dois dias e ocorreu no nordeste da Inglaterra. Durante essa sequência de crimes, Moat matou uma pessoa e feriu outras duas com uma espingarda de cano serrado. A busca policial durou uma semana e terminou com um confronto em que Moat, após um impasse de seis horas, acabou cometendo suicídio.

Esse caso já inspirou outras produções, como "Manhunt: The Raoul Moat Story" e "The Hunt for Raoul Moat", ambas exibidas pelo canal ITV.

A nova aquisição de Prime Video representa a sexta vez que a plataforma compra documentários da produtora escocesa Firecrest Films neste ano. Recentemente, foram anunciados novos documentários sobre Shannon Matthews, um assassino das Ilhas Orkney e um predador do Tinder.

Iain Scollay, Diretor Criativo da Firecrest, comentou sobre a colaboração com o Prime Video, expressando entusiasmo com a parceria e destacando a confiança na abordagem da produtora em contar histórias factuais de forma atraente, buscando alcançar um público internacional.

Essas novas produções prometem trazer narrativas impactantes sobre crimes reais e suas consequências, com foco em investigações policiais e histórias de justiça.