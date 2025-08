Alphonse Mucha em exposição em Roma de outubro a março

Exposição sobre Alphonse Mucha será realizada em Roma

De 8 de outubro de 2025 a 8 de março de 2026, o Palazzo Bonaparte, em Roma, receberá a exposição “Alphonse Mucha. Um trionfo di bellezza e seduzione”. Esta será a maior retrospectiva dedicada ao famoso artista tcheco na Itália, que é um dos ícones do movimento Art Nouveau. Mucha é conhecido por suas obras que apresentam mulheres etéreas, motivos florais e linhas elegantes, marcando o imaginário visual no final do século XIX e início do século XX.

A mostra contará com mais de 150 obras originais de Mucha, além de objetos, móveis e documentos que detalham a riqueza e a diversidade de seu trabalho. O público também poderá admirar criações de outros grandes artistas, como Boldini e Saccaggi, além de peças do Renascimento e estátuas antigas. O curador deu especial atenção aos detalhes do ambiente expositivo, que promete enriquecer a experiência dos visitantes.

Um dos destaques será a presença da famosa “Venere” de Botticelli, que virá dos Museus Reais de Turim. Essa obra proporcionará um interessante diálogo entre diferentes interpretações da beleza feminina, separadas por séculos, mas unidas por uma elegância atemporal. Essa conexão entre o clássico e o moderno promete tornar a visita ainda mais rica.

O legado de Alphonse Mucha influenciou gerações de artistas, designers e ilustradores. Suas figuras, muito populares em tatuagens hoje, representam uma feminilidade forte, livre e delicada. A exposição busca reconhecer e celebrar essa visão, trazendo para Roma uma narrativa repleta de arte e estilo.

O Palazzo Bonaparte possui uma trajetória reconhecida, apresentando exposições de artistas renomados como Monet, Van Gogh e Escher. Com a mostra de Mucha, o local se torna um importante ponto de referência para a arte internacional, trazendo uma contribuição significativa para a cena cultural.

Informações Práticas:

Período : de 8 de outubro de 2025 a 8 de março de 2026

: de 8 de outubro de 2025 a 8 de março de 2026 Horários : das 9h às 19h30 (sexta, sábado e domingo das 9h às 21h)

: das 9h às 19h30 (sexta, sábado e domingo das 9h às 21h) Local : Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia, 5 – Roma

: Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia, 5 – Roma Preços: ingresso inteiro a partir de € 19,50 e ingresso reduzido a partir de € 8,50 (acrescido de taxas)

Essa é uma oportunidade imperdível para os amantes da arte e da cultura que desejam explorar o impacto duradouro de Alphonse Mucha.