Alienação parental: compreenda a polêmica em discussão

A alienação parental é um assunto que merece nossa atenção, especialmente quando falamos sobre o bem-estar das crianças e suas relações familiares. Essa prática está prevista na Lei 12.318/2010 e ocorre quando um dos responsáveis, como pais ou avós, interfere negativamente no convívio da criança com o outro genitor. O impacto disso pode ser devastador, tanto emocionalmente quanto legalmente.

Entender o que é a alienação parental é o primeiro passo. Basicamente, trata-se de um tipo de abuso psicológico que prejudica o laço afetivo entre a criança e um de seus responsáveis. Exemplos dessa prática vão desde campanhas de desqualificação do outro genitor até ações que dificultam visitas, ou omissões de informações importantes sobre a criança.

### Como identificar a alienação parental

Identificar sinais de alienação parental é fundamental para evitar danos que podem ser permanentes. A Lei 12.318/2010 traz algumas condutas que ajudam a reconhecer essa situação. Veja alguns exemplos:

– Falar mal do outro genitor na frente da criança.

– Dificultar o exercício da autoridade parental.

– Impedir ou limitar as visitas e a convivência familiar.

– Omitir informações importantes sobre a criança, como questões escolares ou de saúde.

– Fazer falsas denúncias contra o outro responsável.

– Mudar de residência sem justificativa, para afastar a criança do outro genitor.

### Por que a alienação parental é tão grave

Essa prática pode causar prejuízos emocionais profundos nas crianças. Elas podem desenvolver sentimentos como medo e insegurança, prejudicando até suas habilidades de formar vínculos saudáveis na vida adulta. Especialistas, como a juíza Amini Haddad Campos, alertam que essa situação fere o direito da criança a um ambiente familiar equilibrado, respeitando seu desenvolvimento e vulnerabilidades.

É vital que a criança tenha um ambiente onde possa ser ouvida e compreendida, especialmente se houver outras formas de violência. A convivência saudável com ambos os responsáveis é crucial para seu crescimento emocional.

### Como provar a alienação parental

Provar a alienação parental pode ser desafiador, mas é possível. Normalmente, utiliza-se de laudos psicológicos e análises feitas por equipes multidisciplinares. Depoimentos de testemunhas, mensagens trocadas e registros de visitas impedidas também ajudam na comprovação. Uma avaliação profissional é essencial para que as decisões judiciais se baseiem em evidências claras.

### Consequências jurídicas da prática

A Lei da Alienação Parental permite que juízes adotem várias medidas contra o genitor que praticar a alienação, como:

– Advertência formal.

– Mudança na guarda ou regime de convivência.

– Acompanhamento psicológico.

– Multas.

– Alteração do domicílio da criança.

– Suspensão da autoridade parental.

Essas medidas têm como objetivo proteger a criança e restabelecer o convívio com o genitor alienado.

### Polêmica e proposta de revogação da lei

Em novembro de 2024, surgiu uma proposta de revogação total da Lei da Alienação Parental. O motivo, segundo os deputados envolvidos, é que a lei tem sido usada de forma distorcida, muitas vezes desacreditando mulheres que são vítimas de violência doméstica. A proposta foi apoiada por diversas entidades, incluindo o Conselho Nacional de Direitos Humanos e até a ONU.

Essas questões são complexas e exigem atenção, empatia e proteção às vítimas, sempre priorizando o bem-estar das crianças envolvidas.