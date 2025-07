Alex Atala brilha em ‘Chef de alto nível’ nesta semana

O reality show culinário “Chef de Alto Nível”, exibido pela TV Globo, está atualmente em sua fase de “Times”. Entre os renomados chefs que participam do programa estão Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzett, com a apresentação de Ana Maria Braga.

Das edições recentes, Alex Atala se destacou como um dos principais personagens da atração. No episódio que foi ao ar na quinta-feira, dia 24, Atala mostrou todo seu tempero e personalidade. Ele se incomodou ao observar que a equipe de cozinheiros sob sua orientação não estava cumprindo os padrões esperados, levando-o a cobrar de maneira enérgica e até gritar com os competidores. Essa cena retrata um pouco da pressão que existe em uma cozinha profissional, onde a eficiência e a qualidade são essenciais.

Atala é conhecido não apenas por suas habilidades culinárias, mas também por sua capacidade de motivar sua equipe. Ao longo do programa, ele tem ensinado receitas e compartilhado dicas, enquanto também impõe disciplina quando necessário. Sua presença agrega valor à dinâmica do reality, trazendo momentos de tensão e aprendizado que são características marcantes de uma cozinha autêntica.

Com 25 anos de carreira e à frente do aclamado restaurante D.O.M., Alex Atala continua a surpreender o público com suas abordagens e ensinamentos na culinária, o que o torna uma figura central e admirada neste projeto televisivo.