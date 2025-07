Alessandro Maluf, diretor de produtos da Claro, morre aos 47 anos

O setor de telecomunicações brasileiro enfrenta uma grande perda com a morte de Alessandro Maluf, diretor de Produtos de TV da Claro, ocorrida nesta segunda-feira, dia 14. O executivo, que tinha 47 anos, faleceu em decorrência de um mal súbito. A notícia, inicialmente divulgada por portais especializados, foi confirmada por outras fontes do setor.

Alessandro deixa sua esposa, Alessandra, e seu filho, João Pedro. Até o momento, não houve um comunicado oficial da empresa Claro ou da família sobre o falecimento. As redes sociais de Maluf também permanecem sem postagens recentes, e ainda não se tem informações sobre a data e o local do sepultamento.

### Carreira de Alessandro Maluf na Claro

Alessandro Maluf ingressou no grupo Claro em 1997 e, ao longo de sua longa trajetória na companhia, liderou vários projetos importantes. Ele foi fundamental para a evolução dos serviços de TV por assinatura no Brasil, contribuindo para inovações que se adaptaram às novas tendências de consumo de conteúdo.

Entre suas principais realizações na empresa, destaca-se o desenvolvimento do Now, uma plataforma de vídeo sob demanda que tem sido um diferencial para a Claro no mercado. Além disso, Maluf também foi responsável pela implementação do Claro Box, um serviço que modernizou a estratégia de TV paga da companhia, alinhando-a com as novas formas de consumo de mídia.

A morte de Alessandro Maluf é amplamente lamentada no setor de telecomunicações e TV por assinatura, com muitos profissionais reconhecendo sua contribuição significativa e o impacto de seu trabalho na indústria. Sua habilidade em guiar projetos inovadores ajudou a moldar a forma como os brasileiros consomem conteúdo audiovisual atualmente.