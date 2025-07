Alemanha denuncia China por uso de laser contra aeronave caça

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha denunciou um incidente que ocorreu no início deste mês, onde um caça da Força Aérea Alemã foi alvo de um dispositivo laser apontado por um navio de guerra chinês durante uma missão no Mar Vermelho. Essa operação, que integra os esforços da União Europeia, tem como objetivo combater o grupo terrorista Houthis, ativo no Iémen.

Após o episódio, o embaixador da China em Berlim, Deng Hongbo, foi convocado para esclarecer o ocorrido. O ministério alemão classificou a ação como “inaceitável”, destacando os riscos que a tripulação alemã enfrentou e a interrupção da missão que isso provocou.

A convocação de um embaixador para explicar um incidente dessa natureza é considerada uma medida diplomática séria. De acordo com informações de uma agência de notícias da Alemanha, esse não seria o primeiro caso desse tipo envolvendo a China, que já teria usado dispositivos a laser contra aeronaves ocidentais anteriormente, com o intuito de obstruir a visão dos pilotos e interferir nos sistemas eletrônicos das aeronaves.

Esse tipo de comportamento é visto como ameaçador entre os militares de diferentes países, e o incidente ressalta as tensões existentes nas relações internacionais, especialmente entre a China e as potências ocidentais.