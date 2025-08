Adria Arjona brilha em ‘Hit Man’, ofuscando ‘Bad Boys’

Adria Arjona e o Filme "Hit Man": Um Momento Decisivo

Adria Arjona, atriz conhecida por seu trabalho em Hollywood, está em alta em 2025. Após ganhar destaque em "The Belko Experiment", ela enfrentou alguns altos e baixos em sua carreira, com projetos como "Pacific Rim: Uprising" e "Morbius" que não foram bem-recebidos. No entanto, sua performance como Bix Callen na segunda temporada de "Andor" atraiu ótimas críticas. Além disso, ela se tornou uma das favoritas do público para interpretar a Mulher-Maravilha no novo universo da DC, dirigido por James Gunn.

Entretanto, o filme "Hit Man", lançado em 2024 e dirigido por Richard Linklater, pode ser considerado um verdadeiro divisor de águas na carreira da atriz. A trama segue um policial de Nova Orleans, interpretado por Glen Powell, que se infiltra no crime ao se passar por um assassino profissional. Ele cruza caminhos com uma mulher que tenta escapar de um relacionamento abusivo, gerando uma intensa história de amor que adquire contornos sombrios. O filme mistura comédia e romance de uma forma distinta, característica das obras de Linklater.

Apesar de receber excelentes críticas, com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, "Hit Man" não foi lançado nos cinemas, sendo disponibilizado diretamente na plataforma de streaming da Netflix. A decisão de não fazer uma estreia teatral foi decepcionante, pois muitos acreditam que o filme poderia ter se beneficiado de uma exibição nos cinemas, onde a experiência coletiva de assistir com um público poderia ter aumentado seu impacto.

Premiere e Recepção

"Hit Man" teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza em setembro de 2023, seguida pela estreia na América do Norte no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) na semana seguinte. A recepção da crítica foi amplamente positiva, elogiando a fusão única de comédia e romance que a história proporciona. Inicialmente, a intenção de Linklater era que o filme fosse exibido nos cinemas, mas, após a aquisição da Netflix por 20 milhões de dólares – a maior venda do TIFF daquele ano – a estratégia se alterou.

Netflix fez o que normalmente faz: lançou o filme em um número limitado de cinemas por apenas uma semana, apenas para cumprir o requisito mínimo de qualificação para o Oscar, e depois disponibilizou-o em sua plataforma. Isso prejudicou seu potencial de arrecadação, já que muitos fãs que esperavam por uma estreia grandiosa acabaram sem acesso ao filme.

A Estrutura do Streaming e o Futuro do Cinema

Os dois protagonistas, Glen Powell e Adria Arjona, estavam alinhados para ter um ano promissor em 2024. Powell havia acabado de sair do sucesso inesperado de "Anyone But You", e "Twisters" seria lançado um mês após "Hit Man", prometendo ser um grande sucesso de bilheteira. No entanto, "Hit Man" foi liberado na Netflix em 7 de junho de 2024, sem grandes promoções, perdendo a oportunidade de capitalizar o buzz gerado por seus outros projetos.

Embora tenha recebido boas críticas, "Hit Man" acabou competindo pela atenção do público com "Bad Boys Ride or Die", que estreou na mesma data e atraiu mais espectadores. Isso levanta questões sobre o modelo de negócios da Netflix, que prioriza o streaming em detrimento das exibições teatrais. Enquanto outras empresas, como a Disney, têm reconhecido a importância de lançar filmes nos cinemas para maximizar receita antes de disponibilizá-los em suas plataformas, a Netflix parece resistente a essa prática.

A decisão da Netflix de não promover "Hit Man" em salas de cinema indica uma abordagem que muitos críticos alegam ser prejudicial tanto para a qualidade do filme quanto para o potencial de lucro. Embora o filme esteja acessível a uma ampla audiência na plataforma, isso também pode torná-lo menos impactante, já que os espectadores costumam assistir a filmes em casa enquanto realizam outras atividades.

Reflexões Finais

"Hit Man" poderia ter sido um sucesso de bilheteira, especialmente em um momento em que filmes de comédia romântica têm demonstrado resiliência nas bilheteiras. Com uma data de lançamento que poderia ter se alinhado ao Dia dos Namorados, muitos acreditam que o filme teria uma recepção positiva se lançado corretamente nos cinemas.

Embora agora esteja disponível para streaming, a conversa em torno de "Hit Man" revela o que pode ter sido perdido ao não ser exibido em salas de cinema. Filmes que combinam humor e narrativa envolvente ainda têm um espaço importante nas telonas, especialmente num mundo onde a experiência de assistir a um filme pode unir as pessoas de maneiras significativas.