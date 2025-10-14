Adolescente devolve carteira e recebe bicicleta elétrica de presente

A atitude de um adolescente de 14 anos em Chandler, no Arizona, se transformou em uma verdadeira lição de bondade. Cody Chalmers encontrou uma carteira na rua com US$ 300 dentro e decidiu devolver, mesmo sonhando com uma bicicleta elétrica que queria comprar há meses. O que aconteceu a seguir deixou todo mundo emocionado.

Enquanto pedalava próximo à Queen Creek Road, Cody avistou a carteira caída. Ele a pegou e, imediatamente, mandou uma foto do documento de identidade para sua mãe, Carrie Strecker. Juntos, iniciaram a busca pela dona da carteira. Eles usaram redes sociais e sites para conseguir ajudá-la.

“Ela disse que tinha perdido a carteira há apenas 30 minutos e ficou super feliz que alguém como eu a encontrou”, contou Cody, já com um brilho especial no olhar.

A atitude do jovem impressionou a mãe. Mesmo com o sonho de comprar uma bicicleta elétrica off-road de US$ 4.000, ele não pensou em ficar com o dinheiro.

Um gesto que emocionou a comunidade

Carrie decidiu compartilhar a história em um grupo do Facebook, destacando não só a honestidade do filho, mas também seu esforço para economizar. O post viralizou rapidamente. “Ele poderia simplesmente ter ido embora com a carteira, mas em nenhum momento cogitou fazer isso”, relatou a mãe.

Não demorou muito para que a história chegasse aos corações dos vizinhos. Um deles, que não era conhecido pela família, foi tocado pela honestidade de Cody e decidiu comprar a tão sonhada bicicleta elétrica.

“Sua motivação e sinceridade te levarão longe. Por isso, comprei isso para você”, foi o que o benfeitor disse, conforme o relato de Cody.

Recompensa simbólica e lição de caráter

Cody recebeu o presente em uma loja chamada “Integrity E-bikes”, e essa coincidência tornou a história ainda mais especial. Ele comentou que aprendeu o valor da honestidade quando viu seu pai perder a própria carteira. “Isso me ensinou que tirar o dinheiro de alguém é muito errado, porque aquilo é, na verdade, a vida da pessoa”, declarou.

O adolescente também deu um importante conselho: “Faça a coisa certa que coisas boas voltarão para você.” Ele fez questão de agradecer aos pais pelo exemplo que sempre deram.

Um exemplo em tempos difíceis

Carrie compartilhava a história para mostrar que ainda existem jovens dispostos a fazer o bem, especialmente em tempos em que a violência juvenil parece prevalecer. No início, ela tentou recusar o presente, achando que era generoso demais, mas o doador, Adam Bailey, insistiu. Cody ficou emocionado ao saber da surpresa enquanto estava na escola.

Desde então, ele já percorreu 240 quilômetros com a bicicleta, que não é só um meio de transporte, mas um símbolo de que a honestidade ainda tem seu valor.