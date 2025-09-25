A viagem de trem pela Noruega: fiordes e túneis em 7 horas

Entre as rotas ferroviárias mais famosas do mundo, a viagem de trem entre Oslo e Bergen se destaca como uma experiência imperdível. Conhecida como Bergensbanen, essa jornada de cerca de sete horas não é só um meio de transporte, mas uma verdadeira imersão em história, natureza deslumbrante e conforto.

Durante o trajeto, os passageiros têm a oportunidade de ver transformações radicais na paisagem. Você vai do verde vibrante dos fiordes até o vasto platô de Hardangervidda, a maior planície de montanha da Europa. Essa rota é também um marco na engenharia ferroviária, proporcionando uma viagem cheia de surpresas.

A grandiosidade da rota Bergen-Oslo

Com quase 500 km, a ferrovia foi inaugurada em 1909 e rapidamente se tornou um símbolo da Noruega. Durante o percurso, são atravessados 182 túneis e mais de 300 pontes, uma verdadeira proeza que mostra a habilidade dos engenheiros noruegueses.

O ponto mais alto da viagem chega a 1.301 metros acima do nível do mar, e a estação de Finse, a 1.222 metros de altitude, é a mais elevada do país. Esse empreendimento colheu os frutos do esforço de aproximadamente 15.000 trabalhadores, que enfrentaram nevascas e escavações difíceis. O resultado é uma rota que celebra não apenas a engenharia, mas a beleza natural da Noruega.

Experiência a bordo do Trem de Bergen

Os trens da companhia Vy oferecem um conforto ótimo para as longas distâncias. Há opções de primeira classe e classe padrão, ambas com assentos espaçosos e algumas facilidades como Wi-Fi (embora possa ficar instável em zonas montanhosas), tomadas e até um vagão-restaurante que serve comidas deliciosas. Se você está viajando com crianças, vai ficar feliz ao saber que existem vagões com áreas de recreação.

Para aproveitar ainda mais a jornada, você pode escolher entre trens diurnos — onde as paisagens são de tirar o fôlego — ou o trem noturno, que é mais prático, mas perde a chance de contemplar a beleza da rota.

Destaques pelo caminho

Durante a viagem, você encontrará locais incríveis. Finse é uma parada interessante, conhecida por ser acessível apenas de trem e por suas trilhas que atraem os amantes de atividades na neve.

Em Myrdal, os passageiros podem fazer uma conexão com a famosa Ferrovia de Flåm, que é considerada uma das rotas ferroviárias mais lindas do mundo, descendo até o fiorde.

Outra parada que merece destaque é Voss, frequentemente chamada de capital dos esportes radicais. A cidade dá fácil acesso a trilhas, montanhas e rios, perfeita para quem curte aventuras ao ar livre.

Dicas práticas para aproveitar a experiência

Se você está pensando em embarcar nessa experiência, é importante fazer sua reserva com antecedência. Os preços dos bilhetes variam bastante, começando em torno de 279 coroas norueguesas, mas podem superar 1.000 coroas em épocas de alta demanda.

Uma dica valiosa é escolher o lado esquerdo do trem no trajeto de Bergen para Oslo, já que as vistas são mais espetaculares. No inverno, prepare-se para paisagens quase polares com montanhas cobertas de neve, enquanto no verão a vegetação e os rios vão contrastar com o céu azul, criando cenários de tirar o fôlego.

Mais que um simples deslocamento entre duas cidades, a rota Oslo-Bergen é uma imersão cultural, histórica e visual. A viagem se transforma em um espetáculo, unindo uma engenharia impressionante com a beleza da natureza intocada.