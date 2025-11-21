A maior fábrica de bebidas do Brasil e seu impacto em Minas Gerais

No coração do Triângulo Mineiro, em Uberlândia, está uma referência em produção industrial: a maior fábrica de bebidas do Brasil e uma das maiores da América Latina. Inaugurada em 1995, a Ambev ocupa impressionantes 1,3 milhão de metros quadrados e tem uma produção anual de cerca de 7 bilhões de litros. Esse complexo industrial funciona em ritmo intenso, operando 24 horas por dia, com uma estrutura que lembra uma cidade média, servindo milhões de brasileiros e outros países.

A fábrica colossal da Ambev: uma cidade dentro da fábrica

A dimensão dessa unidade é de deixar qualquer um surpreso. Com mais de 1 milhão de m² de área construída, a Ambev conta com ruas internas asfaltadas, estações de tratamento de água, refeitórios e escritórios. Para facilitar a locomoção, há até ônibus e veículos elétricos circulando por lá.

Com capacidade para produzir 7 bilhões de litros anuais de bebidas, como cervejas, refrigerantes, águas, isotônicos e chás, essa planta tem volume suficiente para encher cerca de 2.800 piscinas olímpicas.

Um exército de trabalhadores e robôs

A movimentação por lá é constante. Diariamente, mais de 3.000 profissionais dividem-se entre engenheiros, técnicos, operadores e muitos outros tipos de trabalhadores. Os turnos se intercalam de forma organizada, permitindo que a produção não pare nem de noite. Essa harmonia entre humanos e tecnologia é o que faz tudo funcionar tão bem.

A fábrica é extremamente automatizada. As linhas de envase são tão rápidas que conseguem encher e lacrar cerca de 120 mil garrafas por hora com a ajuda de sistemas robóticos. E para garantir a qualidade do que é produzido, várias câmeras monitoram cada garrafa, enquanto sensores cuidam da temperatura e da pressão dos líquidos. Com tudo isso, a planta conseguiu aumentar a automação para até 70%.

Logística eficiente

A localização estratégica no centro do Brasil transforma a unidade de Uberlândia em um hub nacional de distribuição. Todos os dias, mais de 1.000 caminhões transportam bebidas para centros de distribuição em 23 estados. O sistema de movimentação é totalmente automatizado, com empilhadeiras e esteiras fazendo o trabalho pesado em tempo real. Assim, a eficiência na entrega é garantida.

Sustentabilidade em escala industrial

Mesmo com esse tamanho todo, a Ambev em Uberlândia se destaca pela sustentabilidade. A planta consegue tratar 100% da água utilizada em sua produção, reaproveitando até 97% desse volume. O calor gerado é aproveitado de forma inteligente, e parte da energia vem de fontes renováveis, como biomassa e solar. Esses esforços resultaram em uma redução de 43% no consumo de energia por litro produzido nos últimos anos.

Uma engrenagem vital da economia mineira

A importância econômica dessa fábrica é gigantesca. Ela movimenta centenas de milhões de reais anuais em impostos, salários e investimentos e gera mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. O crescimento da fábrica também trouxe melhorias para a cidade, com novas rodovias e infraestrutura que ajudaram Uberlândia a se desenvolver ainda mais.

30 anos de operação e expansão constante

Desde a sua inauguração, a Ambev não parou de crescer. Em 2019, anunciou um dos seus maiores investimentos, focado em automação e ampliação da capacidade produtiva. Hoje, a planta trabalha com rapidez, alternando entre diferentes produtos de forma que as mudanças nas linhas são feitas em poucos minutos, um avanço impressionante.

O símbolo da indústria nacional

Mais do que uma fábrica, a unidade de Uberlândia é um exemplo de engenharia industrial brasileira. Ela une escala, tecnologia e práticas sustentáveis, mostrando que o Brasil pode competir com as maiores potências do setor. Executivos de empresas globais visitam o local, que é visto como modelo de operação eficiente em grande escala.

Com 1,3 milhão de m², 7 bilhões de litros produzidos anualmente e milhares de profissionais dedicados, essa fábrica não é apenas uma linha de montagem; é uma verdadeira metrópole industrial. Aqui, a produção não para e o Brasil se mantém abastecido, copo a copo, garrafa a garrafa.