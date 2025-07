A história de senhora Garcia: atriz mexicana e seu mistério

Maria Sorté vive Ofélia na novela 'As Filhas da Senhora Garcia', no SBT.

Maria Sorté: A História da Atriz que Interpreta Ofélia em ‘As Filhas da Senhora Garcia’

Desde o dia 7 de agosto, os telespectadores podem conferir a atuação de Maria Sorté como Ofélia na nova novela mexicana ‘As Filhas da Senhora Garcia’, que ocupa o horário nobre do SBT, substituindo ‘Caverna Encantada’. Com 70 anos e uma carreira extensa na atuação latina, Maria ainda é relativamente desconhecida para o público brasileiro, embora tenha participado de produções como ‘Privilégio de Amar’ e ‘Amor Real’.

Nascida em Camargo, no México, Maria Sorté sonhava em ser médica. Na década de 1970, ela se mudou para a Cidade do México com o intuito de estudar medicina. Contudo, a vida tomou um rumo diferente quando ela começou a frequentar a Academia de Atuação de Andrés Solar, onde descobriu sua verdadeira paixão pela atuação. Assim, sua trajetória no mundo das novelas começou com a estreia na produção ‘Mundo de Juguete’, da Televisa, em 1974.

Na esfera pessoal, Maria foi casada com o político mexicano García Paniagua de 1978 a 1998, ano em que ficou viúva. García Paniagua ocupou cargos importantes na administração do então presidente José López Portillo e foi cogitado como um possível candidato à presidência do México. Dessa união, Maria é mãe de Omar García Harfuch, que atualmente é o secretário de Segurança da Cidade do México.

O nome artístico "Maria Sorté" surgiu em um momento curioso: seu nome verdadeiro, Harfuch Hidalgo, não teve uma boa aceitação na indústria, e a própria atriz relatou que, em uma audição, lhe disseram que o sobrenome era "horroroso" e difícil de lembrar, o que a levou a adotar um novo nome.

Recentemente, Maria Sorté ganhou destaque na mídia mexicana devido a um boato falso divulgado nas redes sociais, onde se afirmava que ela estava desaparecida há 48 horas, gerando preocupação entre os fãs e amigos.

Maria Sorté continua a encantar o público com seu talento e história de superação, sendo uma figura notável na televisão mexicana e agora conquistando novos admiradores no Brasil.