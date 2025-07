Destino brasileiro registra recorde de turistas neste ano

Santa Catarina está cada vez mais ganhando destaque como um dos principais destinos turísticos do Brasil. No primeiro semestre de 2025, o estado bateu um recorde impressionante, recebendo mais de 526 mil turistas estrangeiros. Um crescimento de 66,8% em comparação ao mesmo período de 2024. Isso se deve a uma combinação de estratégias de promoção e melhorias na infraestrutura, que têm ajudado a consolidar a posição do estado no turismo internacional.

Dentre os locais mais procurados, Florianópolis, Balneário Camboriú e Blumenau estão no topo da lista. Os visitantes se encantam com a ampla gama de atrações que essas cidades oferecem. Não faltam opções para quem quer relaxar nas praias ou explorar a cultura local.

De onde vêm os turistas de Santa Catarina?

Os turistas que mais visitam Santa Catarina vêm, principalmente, da Argentina, Chile e Uruguai. Eles são atraídos pelas lindas praias e pela rica cultura da região. Um dado interessante é que, apenas em junho, o estado viu um aumento de 51,52% no número de turistas internacionais em relação ao mesmo mês do ano passado. Sem dúvida, isso mostra um avanço significativo na recepção de visitantes de fora.

Atrações que impulsionam o turismo em Santa Catarina

Uma das razões do sucesso de Santa Catarina no cenário internacional é a variedade de atrações turísticas. Destinos como Florianópolis e Balneário Camboriú oferecem opções que agradam a todo o público. Para quem busca algo diferente, a cidade de Penha é famosa pelo parque temático Beto Carrero World, que também atrai muitos visitantes.

Os investimentos em infraestrutura e melhorias na rede de transporte, como a expansão da malha aérea, são fundamentais para facilitar a chegada dos turistas. Isso torna o estado ainda mais acessível para quem vem de longe.

Estratégias para a promoção do turismo

O governo estadual tem feito um trabalho estratégico na promoção de Santa Catarina como um destino turístico. Campanhas publicitárias e a participação em eventos internacionais têm ajudado a reforçar a imagem do estado como um lugar seguro e diversificado. Essas ações geram um impacto positivo não só no número de visitantes, mas também na economia local.

Impacto econômico e perspectivas de crescimento

Esse aumento no fluxo de turistas estrangeiros traz um impacto direto na economia de Santa Catarina. Setores como hotelaria, gastronomia e comércio estão experimentando um crescimento significativo na geração de empregos e aumento da arrecadação. O turismo se mostra um dos motores essenciais para o desenvolvimento econômico do estado, dinamizando várias atividades locais.

Para o futuro, Santa Catarina está focada em consolidar ainda mais sua presença no mapa turístico mundial. Com planos para aumentar a conectividade e aprimorar a experiência dos visitantes, as perspectivas são de crescimento contínuo.