A ciência revela como e quando o universo chegará ao fim

Desde que temos consciência, sempre olhamos para as estrelas e nos questionamos: de onde viemos e para onde vamos? Hoje, com os avanços da física e da cosmologia, a ciência consegue traçar uma linha do tempo sobre o futuro do nosso planeta, da nossa galáxia e do universo. O fim pode parecer algo distante e até difícil de imaginar, mas os desafios cósmicos que virão antes disso são realmente impressionantes.

Vamos dar uma olhada nos principais eventos cataclísmicos que esperam o nosso universo e nas três principais teorias sobre como tudo pode chegar ao fim.

Futuro próximo (escala cósmica): a morte do Sol

A primeira grande mudança que nos afetará tem uma data marcada. O Sol, que é nossa estrela e fonte de vida, possui um ciclo de vida limitado.

Daqui a 5 bilhões de anos : O hidrogênio no núcleo do Sol se esgotará. Sem esse combustível, ele começará a se expandir e se tornará uma Gigante Vermelha . O tamanho dele aumentará tanto que poderá engolir Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra .

O fim da vida : Antes de ser engolhida, a Terra já terá passado por grandes transformações. O calor intenso fará com que os oceanos evaporem e a superfície derreta, tornando impossível a vida como a conhecemos.

A Anã Branca: Após essa fase, o Sol vai ejetar suas camadas externas e seu núcleo colapsará, tornando-se uma Anã Branca. Essa estrela morta, densa e do tamanho da Terra, brilhará fraquinhos por trilhões de anos com o calor que restar.

Quase simultaneamente, um evento de grande escala cósmica ocorrerá. A Via Láctea, a nossa galáxia, vai se chocar com a galáxia vizinha, Andrômeda. Ambas estão sendo atraídas uma pela outra devido à força da gravidade.

Daqui a 4,5 bilhões de anos : O processo de fusão entre as duas galáxias começará e demorará milhões de anos para se completar. O resultado será uma nova galáxia, uma gigante elíptica, e alguns a chamam de “Lactômeda”.

E a Terra? Se o nosso planeta ainda estiver por aqui, a chance de碰撞 com outra estrela é muito baixa, devido à vastidão do espaço entre elas. Contudo, a força gravitacional dessa fusão pode ejetar o nosso Sistema Solar para o espaço intergaláctico.

O futuro distante: as eras da degeneração e dos buracos negros

Após o fim de estrelas como o nosso Sol e a fusão das galáxias, o universo entrará em uma nova fase.

Daqui a 100 trilhões de anos (A Era Degenerada) : Todo o gás para formar novas estrelas já terá sido consumido. As últimas estrelas terão apagado e o universo se tornará um lugar escuro, repleto de "cadáveres" estelares: anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros.

Daqui a 10^40 anos (A Era dos Buracos Negros): Em um tempo inimaginável, até mesmo a matéria degenerada começará a se decompor. Os buracos negros continuarão a devorar o que restar, mas nem eles são eternos. Por meio da Radiação de Hawking, teoria proposta por Stephen Hawking, os buracos negros vão lentamente "evaporar", até sumirem completamente.

O fim de tudo: as 3 teorias para o destino final

Depois da evaporação do último buraco negro, o que sobrar? A ciência explora três cenários principais, todos relacionados a uma força misteriosa chamada energia escura, que está acelerando a expansão do universo.

Big Freeze (O Grande Congelamento) : Esse é o cenário mais plausível, segundo a ciência atual. A expansão do universo continuará indefinidamente. Sem nova energia e sem estrelas para gerar calor, o universo se tornará um lugar infinito, frio e escuro, chegando ao estado de máxima entropia, conhecido como "morte térmica".

Big Rip (A Grande Ruptura) : Este cenário é mais dramático. Se a energia escura se intensificar com o tempo, a expansão poderá se tornar tão poderosa que quebrará todas as forças. Primeiro, as galáxias se desfarão, depois os sistemas solares e, no fim, até os átomos se dividirão.

Big Crunch (O Grande Colapso): Este é o oposto, atualmente visto como o lesslikely. Se a energia escura perder força, a expansão pode parar e inverter. O universo passaria a se contrair, com galáxias colidindo e tudo colapsando em uma singularidade super aquecida, como um “Big Bang ao contrário”.

Embora o fim pareça muito distante, a ciência tem conseguido vislumbrar esses potenciais destinos, o que nos faz pensar sobre a grandeza e a natureza transitória do nosso universo.