A cidade com gôndola oficial é a nova capital italiana no Brasil

No sul de Santa Catarina, há uma cidade que transformou sua herança italiana em um verdadeiro motor de prosperidade. Nova Veneza não é apenas um destino turístico; é um exemplo inspirador de como cultura e gastronomia podem se unir para formar uma economia forte, razão pela qual ostenta o título de Capital Nacional da Gastronomia Típica Italiana.

Ao olhar para a história de Nova Veneza, percebemos que sua identidade foi moldada por imigrantes italianos que chegaram aqui em 1891. Eles formaram a primeira colônia oficial do Brasil após a Proclamação da República, e essa conexão cultural permanece viva. Hoje, mais de 95% da população é descendente de italianos e muitos ainda falam o dialeto Talian. A cidade celebrou sua emancipação política em 21 de junho de 1958, uma data que se tornou um marco e é celebrada anualmente com uma grande festa.

Um legado de resiliência e tradição

A culinária de Nova Veneza é uma das grandes responsáveis pelo seu reconhecimento. Pratos como polenta com galinha ensopada, fortaia (uma omelete rústica) e minestra são servidos em mais de 20 restaurantes. A autenticidade dos alimentos vem da agricultura familiar, organizada na cooperativa Coofanove, que se dedica a garantir ingredientes frescos e locais. Esse compromisso trouxe notoriedade à cidade, que foi reconhecida primeiro como "Capital Catarinense da Gastronomia Típica Italiana" e, em 2018, passou a ser oficialmente a "Capital Nacional da Gastronomia Típica Italiana".

Ícones que unem o Brasil e a Itália

A conexão com a Itália é uma realidade palpável em Nova Veneza. Um dos marcos mais icônicos é a Gôndola Lucille, que é uma das quatro únicas gôndolas oficiais fora da Itália. Outro símbolo importante são as Casas de Pedra, construídas a partir de 1891 com pedra basalto e barro; elas são consideradas Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional. E o Pórtico de Entrada, que recebe os visitantes, é coroado por um Leão de São Marcos de 400 kg, um presente da região do Vêneto.

A surpreendente força da economia

Embora a cidade seja famosa por sua gastronomia, o verdadeiro motor econômico de Nova Veneza é a indústria. Essa área é responsável por 64,5% dos empregos formais, com destaque para os setores de alimentos, metalurgia e têxtil. A unidade da Seara (JBS), por exemplo, emprega cerca de 1.400 pessoas. O PIB per capita da cidade é impressionante, alcançando R$ 69.255,25 em 2021, um valor que supera a média do estado. Além disso, abrir uma empresa em Nova Veneza é extremamente rápido, levando apenas 12 minutos em média.

Festivais que celebram a vida

Nova Veneza também sabe como celebrar sua identidade. Durante o mês de junho, a cidade realiza grandes eventos, sendo a Festa da Gastronomia Típica Italiana a principal. Essa festa não só celebra a culinária local, mas também marca o aniversário da cidade. O grande destaque é o Carnevale di Venezia, considerado o maior carnaval de máscaras fora da Itália. Durante essa festa, temos desfiles com mais de 500 foliões em trajes extravagantemente elaborados, atraindo turistas de todos os cantos.

Visitar Nova Veneza é uma oportunidade única de perceber como uma comunidade utilizou seu passado como base para construir um presente próspero e um futuro promissor. É realmente um pedaço da Itália no Brasil, cheio de vida, sabor e tradições que ajudam a cidade a brilhar.