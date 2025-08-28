4 dicas da Netflix para personalizar sua tela inicial

Você já percebeu que ao abrir a Netflix, parece que a plataforma sabe exatamente o que você quer assistir? Isso não é sorte, mas sim o resultado de um sistema esperto que analisa seus hábitos de consumo para montar sua tela inicial. Além do funcionamento do algoritmo, existem algumas dicas que você pode usar para melhorar essa experiência. Conhecê-las pode fazer a diferença, pois, ao invés de perder tempo procurando, você consegue ver séries, filmes e documentários que realmente têm a sua cara.

A tela inicial da Netflix é como a vitrine de uma loja: quanto mais alinhada com o seu gosto, melhores as sugestões. A boa notícia é que a plataforma tem recursos que muitos assinantes costumam ignorar. Quem aprende a usar esses truques não só encontra o que procura mais rápido, mas também descobre conteúdos incríveis que poderiam passar despercebidos no meio do vasto catálogo.

Crie perfis separados para cada pessoa

Um erro bem comum nas casas é a divisão de um único perfil entre várias pessoas. Isso gera uma confusão danada: enquanto um está assistindo a romances adolescentes, outro está de olho em documentários sobre crimes. O resultado? Uma mistura que não combina com ninguém.

A solução é bem simples: crie perfis separados. Assim, cada um terá uma tela inicial feita sob medida, com base no que realmente assiste. Você pode até personalizar o avatar de cada perfil, tornando a experiência ainda mais divertida. Se você divide a conta com amigos ou familiares, esse é o primeiro passo para ter uma Netflix que realmente reflita suas preferências.

Use a opção “Gostei” e “Não gostei”

Pouca gente se lembra que a Netflix tem um sistema de feedback direto, aquele famoso botão de “joinha”. Essa ferramenta é muito poderosa, porque ajuda você a educar o algoritmo. Quando clica em “Gostei”, a plataforma entende que deve te sugerir produções similares. Se você clica em “Não gostei”, aquele tipo de conteúdo tende a sumir da sua frente.

É como ter uma conversa silenciosa com a Netflix. Se você não interage, o algoritmo vai fazer suposições que podem não servir para você. Usar o joinha frequentemente pode levar a mudanças bem rápidas no que aparece na sua tela.

Monte sua lista de favoritos de forma estratégica

A lista “Minha Lista” é frequentemente vista como um lugar onde você salva o que quer assistir depois. Mas, se usada de forma estratégica, ela pode ser uma ferramenta poderosa. Quando você adiciona um título ali, a Netflix entende que está realmente interessado naquele tipo de conteúdo e começará a destacá-lo na sua tela inicial.

Se, por exemplo, você está na vibe de suspense psicológico, basta adicionar alguns títulos desse gênero à sua lista para que, em pouco tempo, as sugestões fiquem bem mais alinhadas com o que você está querendo ver. É como plantar sementes: quanto mais específicas forem, melhor será a colheita de recomendações.

Explore categorias escondidas com códigos secretos

Sabia que a Netflix não mostra todas as categorias no menu principal? O que aparece por lá é uma seleção limitada do que está bombando ou do que você assistiu. Mas tem um truque que quase ninguém conhece: os famosos “códigos secretos”.

Inserindo números específicos na barra de navegação (por exemplo, netflix.com/browse/genre/xxxx), você consegue acessar categorias super específicas, como “filmes de ação asiáticos” ou “documentários sobre natureza”. Esses códigos funcionam como atalhos que revelam prateleiras escondidas da plataforma, ajudando o algoritmo a entender ainda mais o que você gosta.

Uma experiência sob medida

A tela inicial da Netflix é uma mistura de inteligência artificial com suas próprias escolhas. Com essas quatro dicas — criar perfis, dar feedback, usar a lista de forma estratégica e explorar categorias secretas — sua experiência se transforma. A plataforma se torna muito mais do que um catálogo infinito, é um espaço que realmente entende seus interesses.

Assim, ao abrir a Netflix, você logo encontra produções que parecem ter sido feitas para o seu momento atual, eliminando a frustração de navegar sem rumo. Mudar algumas pequenas atitudes pode fazer toda a diferença na hora de consumir entretenimento.