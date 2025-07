12 horas de trabalho diário não aumentam produtividade, diz estudo

A ideia de que produtividade está diretamente ligada a longas horas de trabalho vem sendo questionada por neurocientistas e especialistas no assunto. O que muitos estão descobrindo é que produtividade não é apenas sobre quantas horas se trabalha, mas sobre entender como o nosso cérebro funciona e utilizar isso ao nosso favor.

Estudos de universidades renomadas, como Stanford e Waterloo, mostram que é possível aumentar o rendimento com algumas estratégias simples. Isso inclui respeitar os ciclos naturais de concentração do cérebro, priorizar as tarefas desafiadoras nos horários certos e evitar a multitarefa — tudo isso sem precisar estender a jornada.

Entender o cérebro é o novo caminho para produzir mais

É interessante notar que produtividade não está ligada a trabalhar mais horas, mas, sim, a como usamos nosso tempo. O cérebro opera em ciclos de concentração, chamados ritmos ultradianos, que duram entre 90 e 120 minutos. Depois desse tempo, ele precisa de um descanso para continuar funcionando bem. Ignorar esses ciclos pode levar à fadiga e a uma queda no desempenho.

Os especialistas recomendam dividir o dia em blocos de foco intenso, intercalados por pequenas pausas. Essa prática não só melhora o rendimento mas também ajuda a reduzir o estresse. Em vez de tentar trabalhar mais, o segredo é trabalhar de forma mais consciente.

Táticas cognitivas que funcionam

Outro ponto importante é a organização das tarefas. Nas primeiras horas do dia, nossa mente está mais alertas e o córtex pré-frontal, responsável por funções executivas, opera em alta capacidade. Portanto, é uma boa ideia começar o dia com atividades que exijam mais concentração e deixar tarefas mais simples para depois.

Além disso, pesquisas mostram que o cérebro não é capaz de multitarefa. Tentar realizar várias coisas ao mesmo tempo pode diminuir a eficiência em até 40%. A solução é agrupar tarefas semelhantes e focar em uma de cada vez para obter melhores resultados.

Gatilhos mentais e rituais de foco

Criar “gatilhos” para sinalizar que é hora de se concentrar também pode ser muito eficaz. Estudos indicam que pequenas ações, como organizar a mesa ou ouvir uma música específica, ajudam a ativar áreas do cérebro que estão ligadas à atenção. Isso facilita a transição para novas tarefas.

Usar listas de afazeres é outra ótima estratégia. Segundo estudos, nossa mente consegue lidar com cerca de sete itens por vez. Anotar compromissos e ideias não só libera espaço na cabeça, como combate a ansiedade relacionada a tarefas inacabadas, conhecida como Efeito Zeigarnik.

Recompensas pequenas, resultados grandes

Por último, a motivação se mantém por meio de recompensas frequentes. Quando finalizamos uma tarefa, a liberação de dopamina traz uma sensação de bem-estar que nos encoraja a continuar. Em vez de esperar o sucesso de um grande projeto, é mais efetivo criar pequenas metas diárias e comemorar essas vitórias.

Essas práticas mostram que produtividade não é sinônimo de horas extras. Na verdade, é sobre alinhar a rotina com o funcionamento do cérebro. Assim, é possível produzir mais com menos esforço e ainda manter uma vida equilibrada.

E para você, o que mais atrapalha sua produtividade no dia a dia?