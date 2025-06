12 estrelas que se candidataram a ‘Wicked’, incluindo irmãos famosos

Amanda Seyfried attends the Lancome X Louvre photocall on September 26, 2023 in Paris, France ; Ariana Grande as Glinda in 'Wicked' (2024) ; Cynthia Erivo as Elphaba in 'Wicked' (2024) ; Cristin Milioti attends the 30th Annual Critics Choice Awards on February 07, 2025 in Santa Monica, California.

A Nova Adaptação de "Wicked" e os Bastidores das Audições

O filme "Wicked", inspirado no famoso musical da Broadway, estreou sua primeira parte em novembro de 2024, com grandes estrelas como Ariana Grande e Cynthia Erivo no papel de Glinda e Elphaba, respectivamente. A segunda parte está programada para ser lançada em 21 de novembro de 2025.

A história de "Wicked" conta a origem das personagens Glinda e Elphaba, conhecidas como a Bruxa Boa e a Bruxa Malvada do Oeste no clássico "O Mágico de Oz". O musical, que foi adaptado do livro homônimo de Gregory Maguire, conquistou uma enorme legião de fãs ao longo dos anos.

Inicialmente, o diretor Jon M. Chu tinha planos de escalar atores menos conhecidos para os papéis principais. No entanto, ao fazer os testes de elenco, percebeu que Ariana Grande e Cynthia Erivo eram, sem dúvida, as melhores escolhas para interpretar as icônicas bruxas. "Quando elas entram na sala, não há como negar. Elas simplesmente conquistaram os papéis", afirmou Chu.

O processo de seleção foi bastante concorrido, com uma variedade de artistas, desde pop stars até experientes veteranos da Broadway, se candidatando para fazer parte de um dos musicais mais esperados dos últimos anos. Por curiosidade, Grande chegou a audicionar para outro papel, mostrando sua dedicação ao projeto.

Além de Grande e Erivo, ao menos 12 outros artistas se manifestaram sobre terem participado das audições. Entre eles, destacam-se Amanda Seyfried, Dove Cameron e Renée Rapp, que também buscaram interpretar Glinda. Seyfried, por exemplo, se dedicou a audicionar nos finais de semana enquanto filmava "The Dropout", onde interpreta Elizabeth Holmes. Em tom de brincadeira, ela comentou que ainda sonha com as audições para "Wicked", evidenciando sua paixão pelo projeto.

Dove Cameron expressou seu desejo pelo papel de Glinda desde a infância e confirmou que estava em consideração para o filme, embora não tenha especificado qual papel. Já Renée Rapp, que tentou o papel de Glinda, se mostrou entusiasmada com a escolha de Ariana Grande, afirmando que ela será uma excelente intérprete.

Por outro lado, o papel de Elphaba também teve uma intensa disputa. Ariana Grande, surpreendentemente, também fez teste para esse papel, embora soubesse em seu íntimo que seria mais adequada para Glinda. Ela comentou que a escolha de fazer testes para ambas as personagens demonstrava a versatilidade dos diretores em avaliar qual delas seria a melhor para cada papel.

Cristin Milioti, outra candidata para Elphaba, revelou que, apesar de sua experiência em musicais, ficou apreensiva ao ter que realizar as altas notas que a personagem exige. Phylicia Pearl Mpasi também fez sua audição e compartilhou que se sentia inspirada pela relação que tinha com a personagem, utilizando sua própria história como motivação.

O interessante é que até mesmo os irmãos Jonas, Nick e Joe, fizeram testes para o papel de Fiyero, o interesse amoroso de Elphaba, criando uma dinâmica familiar nas audições. Ryan McCartan, que já interpretou Fiyero na Broadway, também participou da seleção, mas não foi escolhido para a versão cinematográfica.

O filme "Wicked" é aguardado com grande expectativa e já se tornou um marco na história das adaptações teatrais para o cinema. Com um elenco estrelado e uma base de fãs dedicada, ele promete ser um sucesso nas telonas, conforme os fãs aguardam ansiosos por cada nova informação sobre o projeto.