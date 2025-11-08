Wagner Moura e Luan Santana no Fantástico deste domingo

Destaques do Fantástico: Wagner Moura, Luan Santana e mais histórias importantes

Neste domingo, o programa Fantástico traz uma seleção de histórias e entrevistas exclusivas. Um dos momentos mais esperados da edição é a conversa entre Maju Coutinho e Wagner Moura. O ator, conhecido por seu trabalho na televisão e no cinema, comemora seu retorno aos palcos após 16 anos com a peça "Um Julgamento — Depois do Inimigo do Povo", que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no Rio de Janeiro.

Durante o bate-papo, Moura também fala sobre o filme "O Agente Secreto", que foi escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional. Ele expressa seu orgulho como artista brasileiro ao afirmar: “Toda vez que a gente mostra ‘O Agente Secreto’ lá fora, eu me sinto muito bem como um artista brasileiro. O Brasil é um país com essa cultura ímpar.”

Luan Santana celebra 18 anos de carreira em show especial

O programa também destaca um show especial de Luan Santana, que comemora 18 anos de carreira. O cantor, que se apresentou em Curitiba, relembra sua primeira reportagem no programa em 2010, quando era um jovem artista prestes a estourar. Durante o show, Luan reflete sobre o passar do tempo: “Lidar com a idade é muito menos sobre a aparência, e muito mais sobre os monstros que a gente vai criando na cabeça, que vão envelhecendo a gente. Hoje eu sou um cara que vê um significado totalmente diferente em tudo da vida.”

Importância dos cuidadores

Uma reportagem especial apresentada nesta edição aborda a relevância da qualificação dos cuidadores, que desempenham um papel essencial no bem-estar de pessoas que necessitam de apoio. A maioria desses profissionais é composta por mulheres que assumem grandes responsabilidades, incluindo o cuidado cuidadoso de idosos acamados. A reportagem destaca a importância de qualificá-las devido às demandas emocionais e práticas da profissão.

Avanços na luta contra desertificação na China

A série "Terra: Ainda Temos Tempo" traz uma nova reportagem de Sonia Bridi, que fala sobre o avanço da desertificação no Brasil e as soluções adotadas na China. O país está construindo uma “nova muralha” verde, uma floresta de aproximadamente três mil quilômetros de extensão, com o objetivo de conter o avanço desértico.

Mentes Digitais na Inglaterra

Por fim, o programa exibe o terceiro episódio da série "Mentes Digitais", apresentado por Álvaro Pereira Júnior. Esta nova temporada, gravada na Inglaterra, investiga os impactos psicológicos e sociais da vida em um mundo hiperconectado, trazendo uma perspectiva crítica sobre a tecnologia na sociedade atual.

As histórias que vão ao ar neste domingo refletem temas importantes, desde a cultura e arte até questões sociais e ambientais, mostrando a diversidade e a profundidade do conteúdo abordado pelo programa.