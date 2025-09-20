Virada inesperada para Maria de Fátima na reta final

A novela “Vale Tudo”, que é exibida de segunda a sábado às 21h10 na TV Globo, está se aproximando de seu final e promete uma grande reviravolta na história de Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos. A trama, que tem prendido a atenção do público, mostrará a jovem ambiciosa em uma situação bem diferente do que sonhou durante a maior parte da novela.

Nos últimos capítulos, Fátima será vista trabalhando em uma padaria, um cenário inusitado para quem sempre buscou a fama e a riqueza. Essa mudança acontece no dia 14 de outubro, quando ela aparece entediada, atendendo clientes de maneira impaciente e visivelmente distante do glamour que desejava. Este novo papel reflete uma realidade contrária aos ideais de ostentação que a personagem sempre almejou.

Além de enfrentar novos desafios, Maria de Fátima já será mãe de um menino, chamado Salvadorzinho, uma referência ao avô que foi interpretado por Antônio Pitanga no início da história. Ela e seu filho estarão morando na casa do casal Raquel e Ivan, que são interpretados por Taís Araújo e Renato Góes, respectivamente. Este casal passará por um reencontro com Fátima na reta final da novela.

A autora Manuela Dias terá mais três capítulos para definir o destino de Fátima, sendo que a novela chega ao final em 17 de outubro. O desfecho da personagem é muito aguardado. O público está curioso para saber se ela continuará na padaria ou se terá um final mais tradicional, junto a César, interpretado por Cauã Reymond, realizando seu sonho de casar-se com um homem rico, como ocorreu na versão original da novela de 1988.

Após o término de “Vale Tudo”, a Globo já se prepara para estrear a nova novela “Três Graças”, criada por Aguinaldo Silva. Essa nova trama visa estabilizar a audiência da faixa das 21h, que vem enfrentando variações nos índices de audiência desde 2022.

O remake é escrito por Manuela Dias, com a colaboração de outros autores, e é baseado na obra original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, e a direção geral está sob a responsabilidade de Cristiano Marques. A produção conta com uma equipe de profissionais experientes, incluindo direção de gênero a cargo de José Luiz Villamarim.

“Vale Tudo” continua a conquistar os telespectadores e, com essas reviravoltas, manterá a audiência atenta até o seu emocionante fim.