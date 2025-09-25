“Vale Tudo” enfrenta estagnação na audiência na reta final

A novela “Vale Tudo”, remake escrito por Manuela Dias, está se aproximando do final e apresenta baixos índices de audiência. Apesar do aumento da tensão em torno da personagem Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, a trama não conseguiu conquistar o público desejado. Nos últimos dias, o desempenho da novela foi abaixo do que é considerado aceitável para o horário das 21h.

No dia 19 de setembro, a novela registrou apenas 24,3 pontos de média na Grande São Paulo, o pior resultado das últimas cinco semanas. No dia seguinte, a audiência caiu ainda mais, alcançando 22,1 pontos, a menor marca em um sábado desde meados de agosto. Em algumas ocasiões, a audiência da novela ficou até abaixo do “Jornal Nacional”, o que é raro e destaca os desafios que “Vale Tudo” enfrenta em termos de competitividade.

Entre os dias 15 e 20 de setembro, a média semanal foi de 25,1 pontos, uma leve melhora em relação à semana anterior, que teve um desempenho afetado por mudanças na programação devido ao futebol. Mesmo assim, esse número ainda é inferior ao início do mês, quando a novela alcançava médias em torno de 27 pontos em semanas normais. Essa estagnação é preocupante, já que até as novas reviravoltas da trama não conseguiram impulsionar a audiência.

Até agora, “Vale Tudo” acumula uma média geral de 23,0 pontos, o que a coloca entre os piores desempenhos da faixa das nove horas da Globo. A trama só supera “Um Lugar ao Sol” e “Mania de Você”, que também foram considerados fracassos de audiência.

O fim da novela está marcado para 17 de outubro, e não parece que ela conseguirá recuperar o prestígio que teve no início.

Após a conclusão de “Vale Tudo”, a Globo irá lançar “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, que retorna à emissora após um período afastado. A nova novela vem com a esperança de melhorar a audiência no horário nobre da televisão brasileira.