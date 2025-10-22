Vahide Perçin é Gönül na nova novela “Mãe” da Record

A Record vai estrear na próxima segunda-feira, 27 de outubro, a novela turca “Mãe”, uma adaptação da aclamada série japonesa “Mother”. A trama promete tocar o coração do público brasileiro com uma história que envolve amor, coragem e redenção.

No elenco, destaca-se a atriz Vahide Perçin, que interpreta Gönül Aslan, mãe biológica da protagonista Zeynep Güneş, vivida por Cansu Dere. Gönül é uma mulher forte e enigmática, marcada por um passado difícil. A história se concentra em sua jornada de superação e reencontros, abordando temas como maternidade, perdão e os laços que se formam além da biologia.

Vahide Perçin é uma figura muito respeitada na Turquia e possui uma carreira sólida no cinema e na televisão. Nascida em Karşıyaka, İzmir, ela se destacou academicamente na Faculdade de Belas Artes da Universidade Dokuz Eylül, onde foi considerada a melhor aluna de sua turma. Perçin começou a atuar em 2003 na série “Bir İstanbul Masalı” e, rapidamente, se tornou conhecida por suas atuações impactantes em diversos projetos. Em 2007, levou para casa o prêmio Golden Boll de Melhor Atriz pelo filme “İlk Aşk”, consolidando sua reputação como uma das melhores intérpretes da Turquia.

Uma curiosidade interessante é que Alize Gördüm, filha de Vahide Perçin, também faz parte do elenco de “Mãe”. Ela interpreta Gamze Güneş, irmã adotiva de Zeynep. Essa é a primeira vez que mãe e filha atuam juntas em uma novela exibida no Brasil, o que promete ser um atrativo a mais para os espectadores.

A história de “Mãe” gira em torno do encontro transformador entre Zeynep, uma professora sensível, e Melek, uma menina que sofre com o abandono. A relação que se desenvolve entre elas desafia as normas e redefine o que significa ser mãe. Com uma fotografia cuidadosa, uma trilha sonora marcante e atuações reconhecidas mundialmente, a novela chega à telinha com a expectativa de repetir o sucesso da versão original, que foi transmitida na Turquia sob o nome “Anne”.