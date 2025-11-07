Entretenimento

Túnel do amor ganha nova edição com surpresas no Globoplay

Túnel do Amor. Foto Divulgação
Nova edição de ‘Túnel do Amor’ estreia no Globoplay com surpresas

O reality show de relacionamentos “Túnel do Amor” retorna ao Globoplay com uma nova edição cheia de surpresas e momentos inesperados. A quarta temporada, apresentada por Ana Clara, estreia no dia 19 de novembro e promete trazer uma dinâmica mais intensa, com jogos inovadores e novas reviravoltas românticas entre os participantes.

Desta vez, dez duplas de amigos enfrentarão o desafio de encontrar o par perfeito para cada um, enquanto moram em duas casas diferentes, chamadas Solar e Grafite. O famoso túnel, que conecta as duas residências e serve como a única forma de comunicação entre os participantes, continua a ser um elemento central do programa. No entanto, nesta edição, uma dupla terá a oportunidade de ficar na mesma casa, o que mudará significativamente a dinâmica do jogo e permitirá que novas estratégias e sentimentos se desenvolvam.

Uma das grandes novidades desta temporada é o “Love Fone”. Esse recurso permitirá que os participantes enviem mensagens diretas, conhecidas como DM, para o crush que está na outra casa. Essa interação deve intensificar as emoções dos confinados, impactando as reviravoltas nos episódios, que também trarão novas provas, mudanças permanentes de casa e momentos de confusão e tensão.

Ao todo, serão 15 episódios inéditos que serão lançados em três blocos de cinco programas, sempre às quartas-feiras, no Globoplay. A direção geral do programa é de Bettina Hanna, com Carinà Líbbano na direção, Fernanda Monte Claro na direção de conteúdo e Thatiana Guimarães no roteiro. A produção e licenciamento ficam a cargo da Floresta.

Com essa mistura de desafios e surpresas, a nova edição de “Túnel do Amor” promete manter o público atento e engajado.

