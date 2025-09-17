Três gerações e a maternidade precoce na mesma família

As gravações da nova novela das 21h, “Três Graças”, já começaram. A produção é escrita por Aguinaldo Silva, em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, e tem direção artística de Luiz Henrique Rios. As primeiras cenas estão sendo filmadas em São Paulo, que servirá de cenário central para a trama.

A história foca em três mulheres da mesma família, todas chamadas Maria das Graças, que enfrentam um desafio comum: a gravidez na adolescência. Os papéis são interpretados por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral, que representam a matriarca Lígia, a filha Gerluce e a neta Joélly, respectivamente. As trajetórias delas se entrelaçam em meio a dilemas sociais, afetivos e morais.

### As protagonistas: mulheres com força e fragilidade

Lígia, interpretada por Dira Paes, é apresentada como uma mulher forte e resiliente. Ela criou a filha sozinha após o abandono do pai, Joaquim. A história de Lígia reflete a força que Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, busca em um momento desafiador de sua vida. Gerluce engravida cedo, consequência de um relacionamento complicado com Jorginho Ninja, ex-líder de uma facção local.

Gerluce, por sua vez, se torna mãe de Joélly, interpretada por Alana Cabral, que também enfrenta a maternidade precoce, resultado de sua relação com Raul, filho de uma mulher poderosa da comunidade. Assim, as protagonistas navegam em desafios que refletem as realidades de muitos jovens e suas famílias.

### Joélly: a voz da nova geração

Joélly é descrita como sagaz, independente e sonhadora. Ela enfrenta os desafios da gravidez precoce sozinha, e seu relacionamento com Raul, um jovem de classe alta com problemas financeiros, evidencia as diferenças sociais entre eles. Alana Cabral, que interpreta Joélly, destaca que sua personagem, criada em um ambiente de mulheres fortes, é capaz de tomar decisões sozinha, mas ao mesmo tempo é romântica e acredita no amor.

A jovem conta com o apoio de sua melhor amiga, Kellen, que é uma conselheira leal e ajuda Joélly a enfrentar os desafios da maternidade.

### Vilania e dilemas sociais

Outro ponto importante da trama é o dilema ético enfrentado por Gerluce. Enquanto tenta criar a filha sozinha, ela descobre que sua patroa e o amante estão envolvidos em um esquema de fraude em medicamentos. Essa situação coloca em risco a saúde de Lígia e de muitos moradores da comunidade. Junto com sua amiga farmacêutica, ela se vê obrigada a decidir até onde pode ir para denunciar injustiças que afetam sua família e a comunidade.

### Amor, resistência e rotina

Apesar das dificuldades apresentadas na trama, Gerluce é caracterizada como uma mulher batalhadora, que equilibra as responsabilidades de cuidar da filha e da mãe doente, além de trabalhar como empregada doméstica. Sua rotina cansativa é marcada por longos trajetos de ônibus, onde ela acaba desenvolvendo uma relação com um motorista. Além disso, Gerluce conhece Paulinho, um policial da região, o que a leva a uma nova experiência amorosa, repleta de desafios devido ao envolvimento com o crime organizado.

### Expectativa de estreia

“Três Graças” tem previsão de estreia para outubro e promete trazer uma mistura de melodrama clássico e crítica social. A novela abordará temas como gravidez na adolescência, desigualdade social, saúde pública e a força feminina na estrutura familiar brasileira.

A produção é dirigida por José Luiz Villamarim e conta com uma equipe comprometida em criar uma narrativa impactante para o público.