Thomás Aquino é empresário ambicioso em ‘Coração Acelerado’

A novela Coração Acelerado estreia na televisão em janeiro de 2026, prometendo iluminar o mundo sertanejo com uma mistura de romance, rivalidade e humor. A trama será exibida na Globo e ocupa a faixa das 19h, substituindo a atual atração Dona de Mim.

Um dos principais personagens é Ronei Soares, interpretado por Thomás Aquino. Ronei é um empresário ambicioso que controla a carreira e a vida do cantor João Raul, vivido por Filipe Bragança. A relação entre Ronei e João começa na infância, quando Ronei captura o talento do jovem artista em um contrato que o torna praticamente sua propriedade. Essa dinâmica de poder é um dos principais conflitos da série, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

A história se passa na cidade fictícia de Bom Retorno, situada no interior de Goiás. Ao lado de seu assistente Agildo Bará, interpretado por Evaldo Macarrão, Ronei se envolverá em uma série de intrigas ao longo da narrativa. Diversas cantoras sertanejas, como Agrado e Eduarda, interpretadas por Isadora Cruz e Gabz, respectivamente, também desempenharão papéis centrais, competindo não apenas pelos holofotes, mas também pelo amor de João Raul.

O elenco conta com diversos nomes conhecidos, incluindo Antonio Calloni, que faz o pai de João, e Isabelle Drummond, que vive Naiane, uma influenciadora e filha da vilã Zilá, interpretada por Leandra Leal. Outros atores notáveis no elenco incluem Diego Martins, Daniel de Oliveira, Letícia Spiller e Marcos Caruso. Daniel interpretará Alaorzinho, um personagem divertido que se envolve romanticamente com Janete, vivida por Letícia Spiller. Marcos Caruso dará vida ao pai de Alaorzinho.

Os coadjuvantes também têm seus papéis marcantes: Luiz Henrique Nogueira será o gerente de um bar local, Gabriel Godoy viverá um radialista e Ana Castela terá cenas ao lado das irmãs Maiara e Maraisa, que farão participações especiais na trama.

Em termos de música, a trilha sonora de Coração Acelerado será uma celebração do estilo popular. A canção de abertura, “Olha Onde Eu Tô”, será cantada por Ana Castela, prometendo animar os capítulos com ritmo contagiante. Além disso, a novela contará com participações musicais de artistas renomados como Daniel, Michel Teló e Paula Fernandes, reforçando a conexão entre a narrativa e a autenticidade da música sertaneja contemporânea.

A expectativa é alta para Coração Acelerado, que se propõe a apresentar um retrato vibrante e emocionante do universo sertanejo, cativando o público assim que a estreia se aproxima.