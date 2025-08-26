Terra Nostra retorna em reprise na Edição Especial

A Globo lançou uma nova estratégia para a reprise da novela “Terra Nostra”, que reestreia na faixa chamada Edição Especial a partir desta segunda-feira, dia 1º. A emissora decidiu fazer ajustes na narrativa, eliminando partes que eram consideradas lentas na versão original. O objetivo é manter o ritmo dinâmico da história e engajar o público até o fim da trama.

Na exibição original, que aconteceu em 1999, a novela começou muito bem, com audiência acima de 50 pontos. Porém, à medida que a história da personagem Giuliana, interpretada por Ana Paula Arósio, avançava, a audiência começou a cair, encerrando com menos de 44 pontos. Esse declínio foi atribuído a um ritmo narrativo mais lento na segunda metade da trama.

Com as mudanças desta reprise, a expectativa é que a novela tenha pouco mais de 150 capítulos. Essa quantidade é considerada ideal pela Globo para manter a consistência da narrativa e garantir que o público permaneça interessado. Se tudo ocorrer conforme o planejado, “Terra Nostra” deve ficar no ar até o primeiro trimestre de 2026.

Esta não é a primeira vez que “Terra Nostra” é exibida novamente. Em 2004, ela foi apresentada na sessão Vale a Pena Ver de Novo, mas teve uma recepção negativa. Naquela ocasião, a novela não conseguiu competir com a reprise de “Maria do Bairro”, que era transmitida pelo SBT, resultando em uma redução para apenas 106 capítulos.

Apesar dos desafios de audiência no Brasil, “Terra Nostra”, escrita por Benedito Ruy Barbosa, se destacou como um dos grandes sucessos da Globo em mercados internacionais. Até o ano passado, a novela havia sido licenciada para mais de 95 países, incluindo nações como Espanha, França, Itália, Israel, Colômbia e Guatemala, onde conquistou um público diversificado e expressivo.