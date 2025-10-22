Entretenimento

Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch lançam humorístico E.T.

Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch gravam novo humorístico chamado E.T.

Tata Werneck e Eduardo Sterblitch estão de volta à comédia com o novo programa “E.T.”, que começou a ser gravado esta semana. Com a promessa de trazer improviso e a versatilidade da dupla, a atração terá 13 episódios e será exibida em 2026 no Multishow e no Globoplay. A direção do programa ficará a cargo de Joana Clark e Rafael Queiroga.

Esse programa marca o reencontro de dois grandes nomes do humor brasileiro, apresentando um formato que mistura esquetes, sátiras de programas de televisão e momentos de improviso. Essa combinação é uma característica forte do estilo de ambos, que já conquistaram o público com seu trabalho anterior.

Tanto Tata quanto Sterblitch interpretarão diversos personagens, além de aparecerem como eles mesmos, criando uma mistura de ficção e realidade que traz um tom metalinguístico ao programa. O humorístico vai satirizar uma variedade de formatos, desde programas de auditório e realities até noticiários, mantendo o estilo irreverente que já é a marca registrada dos dois comediantes.

### Bastidores e formato

Dirigido por Joana Clark e Rafael Queiroga, “E.T.” será gravado em um formato híbrido, combinando cenas roteirizadas com trechos improvisados. A ideia é captar a espontaneidade de Tata Werneck e Eduardo Sterblitch, cuja química no palco é um dos pontos fortes do show.

A estreia do programa está prevista para o primeiro semestre de 2026, fazendo parte de uma nova leva de produções originais do Multishow e do Globoplay, que estão investindo em formatos únicos e na valorização do humor nacional.

### Parceria de Eduardo Sterblitch

Além do novo programa, Eduardo Sterblitch recentemente renovou seu contrato com a Globo, o qual foi assinado em maio deste ano. Esse novo acordo amplia sua atuação em diversos projetos, permitindo que o ator e roteirista desenvolva quadros especiais e até projetos de cinema. Uma ideia de filme de sua autoria já foi aprovada pela emissora, solidificando ainda mais sua presença e criatividade dentro do grupo.

Assim, Sterblitch se estabelece como um dos nomes mais inovadores do entretenimento contemporâneo na Globo, contribuindo para a diversidade e qualidade das produções veiculadas.

