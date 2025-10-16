Taís Araujo é delegada cética em novo terror do Globoplay

Reencarne: Uma Nova Série de Terror que Explora Dualidades Humanas

A série "Reencarne" estreia no dia 23 de outubro, trazendo uma narrativa focada nas complexidades da vida e da morte. Com um total de nove episódios, a produção de terror original se passa no meio do cerrado goiano, onde o sobrenatural se mistura com questões de culpa e obsessão.

A história gira em torno da pergunta: até onde você iria para salvar a vida de quem ama? Feliciano, um médico cirurgião interpretado por Enrique Diaz, é obcecado em manter sua esposa, Cássia, viva. Essa obsessão leva-o a ultrapassar limites éticos, enquanto a cidade enfrenta uma série de assassinatos misteriosos.

A investigação dos crimes fica nas mãos da delegada Bárbara Lopes, interpretada por Taís Araujo. Bárbara é uma mulher racional e cética, mas à medida que se aprofunda no caso, começa a viver experiências inexplicáveis. A trama foca na tensão entre ciência e fé, alternando entre o horror explícito e o suspense psicológico.

Um Passado Que Retorna

Duas décadas antes, os policiais Caio e Túlio tentavam resolver uma série de assassinatos na mesma região. Durante uma operação, Caio é baleado e morre, enquanto Túlio é injustamente acusado e cumpre pena. Após sair da prisão, ele vive devastado pela perda do parceiro e pelo fim de seu relacionamento com Isadora.

A situação muda quando Sandra, uma jovem que afirma ser a reencarnação de Caio, aparece. Seu retorno reabre feridas antigas e liga o destino dela e de Túlio a Feliciano, que, em seu desespero para desafiar a morte, planeja ações sombrias.

Com elementos de possessão e forças ocultas, "Reencarne" promete combinar medo e emoção enquanto questiona os limites entre o físico e o espiritual.

A Produção e o Processo Criativo

A série é resultado da colaboração entre vários autores: Juan Jullian, Elísio Lopes Jr., Amanda Jordão, Igor Verde e Flávia Lacerda. Juntos, eles criaram uma narrativa multifacetada.

O diretor Igor Verde menciona que o roteiro foi desenhado para abordar a morte como parte da identidade. Em suas palavras, a ideia central sempre foi sobre alguém afirmar que era a reencarnação de outra pessoa. Juan Jullian ressalta que a série incorpora elementos clássicos do terror, enquanto Elísio Lopes Jr. explica que a equipe trabalha coletivamente, discutindo e debatendo até chegar ao produto final. Amanda Jordão complementa que essa abordagem colaborativa é o que torna o processo único.

Reconhecimento Internacional e Elenco

Com um elenco que inclui Taís Araujo, Julia Dalavia, Enrique Diaz, Welket Bungué e Isabél Zuaa, "Reencarne" também ganhou destaque internacional ao estrear no Festival de Berlim 2025, no Berlinale Series Market. Essa participação reforça a posição do Globoplay como um importante produtor de conteúdo original reconhecido globalmente.

Produzida pelos Estúdios Globo, a série tem direção artística de Bruno Safadi e direção de Noa Bressane e Igor Verde. A produção é de Isabela Bellenzani e Lucas Zardo, com supervisão de José Luiz Villamarim na direção de gênero.