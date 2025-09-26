Sophie Charlotte assume protagonismo em “Três Graças” no horário nobre

A atriz Sophie Charlotte, após 20 anos de carreira e mais de dez novelas, assume pela primeira vez o papel principal em uma novela das 21h. Sophie será a protagonista de “Três Graças”, a nova produção da Globo, escrita por Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e dirigida por Luiz Henrique Rios. A novela estreia no dia 20 de outubro, substituindo “Vale Tudo”.

Sophie, conhecida por diversos papéis marcantes, expressa seu entusiasmo, mas também a ansiedade que vem com essa nova responsabilidade. Ela disse que, apesar de já ter experiência na televisão, sente um “frio na barriga” como se fosse a sua primeira vez. “A expectativa para esse personagem é a maior que já tive. Estou aprendendo a lidar com essa nova realidade”, afirmou.

Na trama, Sophie interpreta Gerluce Maria das Graças, uma mulher forte que vive em uma favela fictícia de São Paulo. Gerluce foi criada apenas pela mãe, Lígia, cujo papel ainda não foi revelado. Assim como sua mãe, ela se torna mãe solteira na adolescência. Sua filha, Joélly, de 15 anos, engravida logo no início da história, o que gera um ciclo que envolve três gerações de mulheres.

A protagonista enfrenta os desafios da maternidade e cuida de sua mãe, que está doente. Ao mesmo tempo, ela descobre que os remédios fornecidos pela Fundação Ferette, administrada por sua patroa Arminda, interpretada por Grazi Massafera, e Santiago, amante de Arminda, são na verdade placebos adulterados com farinha. Essa revelação coloca em risco a saúde da comunidade carente.

Sophie destaca que a novela traz uma crítica importante à injustiça social. “Gerluce fica sabendo que a mãe dela está gravemente doente por causa da corrupção e da má fé das pessoas. Existe uma injustiça muito grave sendo cometida contra a comunidade dela”, explica a atriz.

Apesar das dificuldades, Gerluce encontra espaço para o amor. Um possível romance com o motorista de ônibus, Gilmar, surge, mas seu verdadeiro amor é Paulinho Reitz, interpretado por Romulo Estrela, um policial moralmente íntegro. No entanto, o relacionamento deles enfrentará desafios, já que a família Ferette fará o possível para ocultar seus crimes.

O elenco da novela conta com nomes de peso, como Arlete Salles, Juliano Cazarré, Paulo Mendes, Marcos Palmeira e Amaury Lorenzo. “Três Graças” marca o retorno de Aguinaldo Silva às novelas da Globo, após um período afastado. A produção terá 185 capítulos e será ambientada em bairros de São Paulo, como a Aclimação, refletindo uma estética inspirada em narrativas urbanas realistas.

Sob a produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu, e com direção de gênero de José Luiz Villamarim, a novela promete uma mistura de melodrama, romance, crítica social e investigação, consolidando a faixa das 21h como um espaço para grandes histórias na teledramaturgia brasileira.