Série sobre Nelson Rodrigues espera aval da Globo

Após a conclusão da série “Guerreiros do Sol” no GloboPlay, a Globo está novamente avaliando o projeto da série “Paraíso Perdido”, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg. Essa nova produção é livremente inspirada em quatro obras do dramaturgo Nelson Rodrigues.

A série já está pronta desde 2021 e conta com 50 episódios. Ela integra personagens de diferentes peças de Rodrigues, como “A Mulher Sem Pecado”, “Bonitinha, mas Ordinária”, “Perdoa-me por Me Traíres” e “Os Sete Gatinhos”. Essa fusão resulta em uma narrativa original, ambientada em um cenário contemporâneo.

George Moura descreve a série como um melodrama que reflete as paixões intensas e os dilemas morais característicos da obra de Nelson Rodrigues. O enredo apresenta elementos como conflitos familiares e desejos profundos, todos adaptados para um formato moderno e serializado, mantendo a essência trágica que marca as histórias do autor.

Atualmente, “Paraíso Perdido” aguarda a aprovação da Globo para iniciar sua produção. Há uma expectativa sobre a possível participação de Marina Ruy Barbosa como uma das protagonistas, o que incrementa o interesse em torno do projeto.

George Moura e Sergio Goldenberg são reconhecidos na teledramaturgia brasileira por seu trabalho em várias produções de sucesso. Entre seus projetos mais conhecidos estão “O Canto da Sereia” (2013), “Amores Roubados” (2014), o remake de “O Rebu” (2014), “Onde Nascem os Fortes” (2018), “Onde Está Meu Coração” (2021) e “Guerreiros do Sol” (2025). Com “Paraíso Perdido”, a dupla busca mais uma vez mesclar a profundidade da dramaturgia clássica com a linguagem contemporânea dos conteúdos para streaming.