Série e novela competem no horário nobre do streaming

Letícia Colin está passando por um momento intenso em sua carreira, com três projetos importantes em andamento. Ela se prepara para gravar sua primeira protagonista na novela “Quem Ama, Cuida”, que estreia em 2026 e é escrita por Walcyr Carrasco. Ao mesmo tempo, a atriz finaliza a terceira temporada de “Os Outros” e trabalha na série “Jogada de Risco”, dirigida pelo ator Cauã Reymond. Em um evento recente em São Paulo, Letícia compartilhou suas experiências e sentimentos acerca dessas transformações na televisão.

Na terceira temporada de “Os Outros”, que traz uma nova perspectiva para a personagem Raquel, a trama agora se passa em um ambiente rural, abordando temas como território e a vida no campo. “Já gravamos algumas cenas. A Raquel retorna, mas muitas novidades estão por vir”, disse a atriz, comentando sobre as mudanças significativas que a história irá apresentar, ao contrário do condomínio de luxo das edições anteriores.

Letícia também falou sobre seu papel em “Jogada de Risco”, onde interpreta uma cafetina que agencia mulheres para jogadores de futebol. Para esse papel, ela precisou fazer uma pesquisa detalhada e delicada. “Usei um pouco da experiência que adquiri em ‘Segundo Sol’. Muitas coisas mudaram, especialmente com a influência da internet e a exposição online”, comentou a atriz.

Em relação à novela “Quem Ama, Cuida”, Letícia expressou grande empolgação. Nela, ela será Adriana, uma cuidadora de idosos que se vê em uma situação dramática após se apaixonar por um milionário, Rogério Brandão. Após a proposta de casamento, ele é assassinado misteriosamente na mesma noite em que anuncia sua decisão à família, levando Adriana a ser injustamente condenada. Após cumprir pena, ela planeja se vingar da família Brandão.

A atriz admitiu que ainda está se familiarizando com os detalhes da sua nova personagem, mas manifestou sua gratidão pela oportunidade de trabalhar com a diretora Amora Mautner e pelo desafio que vem pela frente. “Nunca fiz um trabalho com o Walcyr antes… Estou determinada a dar o meu melhor”, afirmou.

Esse momento na carreira de Letícia Colin marca um novo capítulo, onde ela deve equilibrar diferentes papéis e se aprofundar em personagens complexos que refletem novas narrativas na televisão brasileira.