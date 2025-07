SBT se aproxima da Record com Maria do Bairro no Ibope

Na busca por fortalecer sua programação vespertina e atrair mais espectadores, o SBT reexibiu a novela “Maria do Bairro”, estrelada por Thalía, nesta segunda-feira, 21, às 13h45. Essa é a oitava vez que a trama mexicana é apresentada na TV aberta brasileira.

Produzida pela Televisa entre 1995 e 1996, “Maria do Bairro” é reconhecida como um grande sucesso da teledramaturgia latino-americana. A novela é baseada na obra “Os Ricos Também Choram”, lançada em 1979, e é parte da famosa Trilogia de las Marías, que também inclui “María Mercedes” (1992) e “Marimar” (1994). Todas as três novelas têm como atriz principal Thalía e foram dirigidas por Beatriz Sheridan, com roteiro original de Inés Rodena.

Desde sua primeira exibição no Brasil em 1997, “Maria do Bairro” se tornou um fenômeno. Ela voltou a ser exibida pelo SBT em vários anos, incluindo 2004, 2007, 2012, 2013 e 2015. Em 2022, a novela foi transmitida pelo canal Viva, atualmente conhecido como Globoplay Novelas, e desde 2021, também está disponível na plataforma de streaming da TV Globo, contribuindo para sua popularidade duradoura.

Na questão da audiência, a reprise da novela registrou uma média de 3,6 pontos na Grande São Paulo entre 13h50 e 14h44. Embora os resultados tenham sido modestos, o SBT ficou à frente da Band, que alcançou 2 pontos, mas atrás da Record (5 pontos) e da TV Globo, que liderou com 12 pontos. Apesar disso, o SBT conseguiu reduzir a diferença em relação à vice-líder, comparando os dados com os da semana anterior.

Vale destacar que, de acordo com a medição atualizada, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios ou 199.313 pessoas sintonizadas. Nas redes sociais, a reestreia de “Maria do Bairro” foi muito bem recebida, gerando entusiasmo nas plataformas como X (antigo Twitter) e TikTok, onde fãs de diferentes idades compartilharam suas memórias em relação à trama.

### Resumo da trama: drama, paixão e reencontros

A história de “Maria do Bairro” gira em torno de Maria, uma jovem órfã e pobre que, após a morte de sua madrinha Cacilda, passa a viver na mansão do empresário Fernando De la Vega, convencida por um padre. Na luxuosa residência, Maria enfrenta a hostilidade da esposa de Fernando, Vitória, e a rivalidade com Soraya Montenegro, sobrinha do milionário, que se apaixona por Luís Fernando, o herdeiro.

A trama se complica quando Maria e Luís Fernando se apaixonam e se casam, mas após diversos conflitos, Maria abandona o filho recém-nascido, acreditando que ele havia morrido, e acaba internada em um sanatório. Enquanto isso, Luís Fernando adota uma menina chamada Tita e recomeça a vida. Quinze anos depois, Maria reencontra um jovem chamado Nandinho e acredita que ele possa ser seu filho perdido.

### Bastidores: a volta de Soraya Montenegro

Um detalhe interessante sobre a produção da novela envolve a vilã Soraya Montenegro. Inicialmente, os roteiristas planejaram a morte da personagem, mas a forte identificação do público com ela e a queda na audiência levaram os produtores a reverter essa decisão e ressuscitá-la na trama. A personagem Penélope Linhares foi introduzida como nova vilã, mas não conquistou a audiência, resultando no retorno de Soraya, que trouxe novamente o interesse dos telespectadores.