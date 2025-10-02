SBT quebra recorde com “As Filhas da Senhora Garcia”

Na noite de quarta-feira, 1º de outubro, o SBT comemorou um resultado animador com a novela “As Filhas da Senhora Garcia”. A trama alcançou uma média de 6 pontos de audiência e chegou a pico de 7 pontos na Grande São Paulo. Esse desempenho foi o melhor da emissora no horário das 21h desde setembro de 2023 e é ainda mais significativo por ter ocorrido em um dia em que a concorrente Globo transmitiu eventos esportivos, mantendo sua posição de liderança de audiência.

Com esse resultado, a novela superou a concorrência direta, especialmente o reality show “A Fazenda”, da Record. O sucesso da trama mexicana destaca a força da teledramaturgia estrangeira na programação da emissora e gera expectativa em relação à nova novela que a sucederá.

A novela “A.Mar” tem estreia confirmada para a próxima terça-feira, 7 de outubro. Ela irá ocupar o espaço deixado por “As Filhas da Senhora Garcia”, que estará em sua reta final. Produzida pela TelevisaUnivision, “A.Mar” é estrelada por Eva Cedeño e David Zepeda, dois atores bastante renomados na dramaturgia mexicana.

A narrativa de “A.Mar” gira em torno de Estrella Contreras, interpretada por Eva Cedeño. Ela é uma mãe solteira que busca criar sua filha Azul com dignidade. Após a morte do pai da criança, Estrella retorna à sua cidade natal e encontra Fabián Bravo, interpretado por David Zepeda. Fabián é um pescador viúvo que luta para recuperar a guarda de sua filha Yazmin.

O encontro entre Estrella e Fabián gera um romance intenso, desenhado pela dor de suas perdas e pela esperança de dar um futuro melhor aos seus filhos. No entanto, a relação deles enfrenta desafios, especialmente com a interferência de Érika Méndez, ex-namorada de Fabián. Movida por ciúmes, Érika está disposta a fazer de tudo para separá-los, criando um cenário repleto de intrigas e conflitos que ameaçam o amor do novo casal.

Com essa nova trama, o SBT aposta em manter o público cativado e animado para os próximos capítulos.