SBT interrompe programa de Deive Leonardo por baixa audiência

Após apenas dois meses de exibição, o programa “Bom Dia Esperança”, apresentado pelo influenciador e evangelista Deive Leonardo, foi retirado da grade do SBT. A decisão foi tomada devido à baixa aceitação entre o público da emissora e resultados insatisfatórios de audiência, conforme medido pelo Ibope.

A atração, que ia ao ar diariamente às 7h30 e tinha duração de apenas cinco minutos, buscava trazer um conteúdo religioso à programação do canal. Esta tentativa foi uma novidade para o SBT, que tradicionalmente se mantém neutro em relação a temas religiosos. No entanto, a iniciativa não teve a recepção esperada.

Com uma média de apenas 1,5 ponto de audiência na Grande São Paulo, o programa acabou sendo considerado um fator que prejudicou outros programas que fazem parte da grade matinal da emissora. O público expressou sua insatisfação nas redes sociais, sugerindo que o SBT deveria continuar priorizando seu foco em entretenimento leve e familiar, um estilo que marcou a emissora por muitos anos.

Deive Leonardo já havia feito uma aparição anterior em um especial de fim de ano do canal, que teve um retorno modesto. Animado por esse resultado, o SBT decidiu inserir o programa de forma regular em sua programação matinal, mas a experiência não conseguiu manter a expectativa.

Com o cancelamento, a grade matinal do SBT passará por reformulações a partir de 5 de agosto. As mudanças incluem:

– O telejornal “Primeiro Impacto” será antecipado para as 7h30.

– O programa “Alô Você” ocupará a faixa das 9h30.

– O programa infantil “Bom Dia & Cia”, que enfrenta dificuldades, será testado às 11h30.

– O jornalístico “Aqui Agora” será relançado às 18h30.

Essas alterações refletem a estratégia da emissora de reorganizar sua programação em resposta à audiência e às preferências do público, visando oferecer conteúdos mais populares e que tenham continuidade na grade.