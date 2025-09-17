SBT estreia “Coração Indomável” em São Paulo e muda “Aqui Agora”

SBT Anuncia Estreia de "Coração Indomável" em São Paulo e Ajuste na Programação

Na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro, o SBT vai estrear a novela "Coração Indomável" na cidade de São Paulo. A trama começará a ser exibida às 18h30, o que resultará em uma mudança na grade de programação da emissora. Com essa alteração, o programa "Aqui Agora" reduz sua duração para uma hora.

Nova Programação em São Paulo

A grade de programação ajustada ficará assim:

14h00 — Maria do Bairro

— Maria do Bairro 14h45 — Rubi

— Rubi 15h30 — Fofocalizando

— Fofocalizando 16h45 — Casos de Família

— Casos de Família 17h30 — Aqui Agora (agora com uma hora de duração)

— Aqui Agora (agora com uma hora de duração) 18h30 — Coração Indomável (exibição local)

— Coração Indomável (exibição local) 19h45 — SBT Brasil

Sobre a Novela

"Coração Indomável" já foi exibida pelo SBT em 2015 e 2018 e é uma produção que conquistou a audiência na América Latina. A novela é uma versão mexicana de 2013, desenvolvida pela Televisa, e é uma adaptação da história de "Marimar", que foi um sucesso em 1994.

O elenco conta com renomados atores, incluindo Ana Brenda Contreras, conhecida pelo papel em Teresa, e Daniel Arenas, que já atuou em A Gata. César Évora, famoso por sua atuação em A Madrasta, também faz parte do time.

Sinopse da Trama

A história gira em torno de Maricruz, uma jovem pobre, livre e inocente, que vive com seu avô Ramiro e sua irmã adotiva Soledade, que é surda-muda. A vida dela muda quando Otávio, um piloto desempregado, a defende de um capataz abusivo. Para desafiar sua cunhada Lúcia e seu irmão Miguel, Otávio decide se casar com Maricruz, mesmo sem amor.

Porém, o amor verdadeiro surge entre eles, mas Otávio acaba voltando para a cidade, deixando Maricruz sem proteção. Manipulada por Lúcia, Maricruz acaba sendo presa por um crime que não cometeu e, durante esse período, perde seu avô em um incêndio. Após ser libertada, grávida e sozinha, ela se muda para a capital e, sem saber, aceita um emprego na casa de seu pai biológico, Alessandro.

Rebatizada como Alessandra Mendonça Olivares, Maricruz se torna administradora de um cassino e enfrenta desafios, incluindo as ambiciosas Carola e Raiza. Enquanto isso, Otávio busca por Maricruz e, sem reconhecê-la, se apaixona por Alessandra. Após a morte de Alessandro, Maricruz compra a fazenda e se vinga de Miguel e Lúcia, revelando a Otávio que sempre foi Maricruz.

A novela promete trazer emoção e reviravoltas, consolidando seu lugar na programação do SBT.