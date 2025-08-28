SBT abandona Porta dos Desesperados e investe em drama familiar

O SBT anunciou o encerramento do programa “Porta dos Desesperados” após apenas quatro episódios. A atração, que registrou médias de audiência entre 1,6 e 2,2 pontos na Grande São Paulo, não obteve o retorno esperado do público, o que levou a emissora a tomar a decisão de cancelar a exibição.

Para preencher a grade, o canal aposta em uma nova produção: a série “E agora, quem vai ficar com a mamãe?”. Esta trama é protagonizada por Stella Miranda, que interpreta uma mãe enfrentando sérios problemas de saúde, fazendo com que seus filhos precisem tomar decisões difíceis sobre os cuidados com ela. Além de Stella, o elenco conta com Joaquim Lopes, Juliana Knust e Mariana Molina.

A série foi escrita por Alexandre Teixeira e tem a direção-geral de Ricardo Mantoanelli. Embora estivesse inicialmente programada para estrear em outubro, após a novela “As Filhas da Senhora Garcia”, a direção do SBT decidiu antecipar a estreia para as 17h45, logo após os capítulos finais de “A Caverna Encantada”.

A decisão de cancelar o programa anterior e lançar uma nova série reflete a estratégia do SBT em buscar maior competitividade na faixa de programação da tarde, que é tradicionalmente dominada pelas novelas da Globo. Essa mudança também demonstra um esforço em testar rapidamente novos formatos, em resposta ao desempenho da audiência. Aproveitando o sistema de medição de audiência, onde cada ponto de Ibope representa cerca de 77 mil domicílios em São Paulo, a emissora busca garantir um melhor engajamento do público.