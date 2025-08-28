Notícias

Shoppings e lojas fecham por 24 horas e antecipam compras

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 50 minutos atrás
2 minutos lidos
Shoppings e lojas fecharão por 24h e compras precisarão ser antecipadas
Shoppings e lojas fecharão por 24h e compras precisarão ser antecipadas

O Dia do Comerciário, celebrado em 30 de outubro, é um marco importante no Brasil. Essa data, no entanto, pode variar um pouco de lugar para lugar, como no Rio de Janeiro, onde a comemoração acontece na terceira segunda-feira de outubro. O fato é que esse dia traz um impacto significativo, permitindo que os trabalhadores do setor possam descansar.

Historicamente, o Dia do Comerciário é um reconhecimento de conquistas no mundo do trabalho. Ele se originou de negociações entre sindicatos de trabalhadores e empregadores, garantindo aos comerciários um dia de descanso remunerado. Embora não seja considerado feriado oficial em todo o país, muitas localidades o reconhecem, resultando no fechamento de diversas lojas e estabelecimentos comerciais.

O que abre e o que fecha no Dia do Comerciário

Numa cidade que comemora essa data, a maioria dos estabelecimentos, como shoppings e centros comerciais, costuma fechar as portas. Isso pode pegar de surpresa alguns consumidores, especialmente aqueles que não estão tão a par das particularidades regionais. Contudo, o comércio não para por completo.

Serviços essenciais, como supermercados e farmácias, permanecem abertos, embora normalmente em horários reduzidos. Restaurantes, lanchonetes e bares, que pertencem a outras categorias profissionais, também continuam funcionando, oferecendo opções para quem quiser aproveitar o dia de folga ou simplesmente sair para comer.

A importância do Dia do Comerciário

A história do Dia do Comerciário remonta ao início do século 20. Naquela época, os “caixeiros”, como eram chamados os trabalhadores do comércio, enfrentavam condições muito difíceis, como longas jornadas e uma falta de direitos trabalhistas. O movimento sindical começou a ganhar força nas principais cidades, resultando na regulamentação que hoje garante uma série de direitos para a categoria.

Celebrar essa data representa uma conquista histórica na luta por melhores condições de trabalho. Mesmo que as datas variem conforme as convenções regionais, o foco continua sendo o mesmo: proporcionar descanso e qualidade de vida para os comerciários.

Atenção aos próximos feriados

Além do Dia do Comerciário, é fundamental que os consumidores fiquem de olho em outras datas importantes que podem impactar o comércio. Por exemplo, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro, que este ano caem em quintas-feiras.

Essas datas podem mudar o funcionamento das lojas, exigindo um planejamento cuidadoso tanto para consumidores quanto para comerciantes. Com as festas de fim de ano se aproximando, é um bom momento para se organizar e se adaptar a essas mudanças no calendário, assim sua experiência de compras e lazer será mais tranquila e sem surpresas desagradáveis.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 50 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

veja se você está entre os privilegiados

Confira se você está entre os contemplados

20 minutos atrás
Rival japonesa desembarca no Brasil e promete desafiar o mercado varejista brasileiro

Rival japonesa chega ao Brasil para competir no varejo

2 horas atrás
Cuidado! O erro comum ao pesar fruta que pode aumentar sua conta no supermercado

Erro ao pesar frutas pode aumentar sua conta no supermercado

2 horas atrás
Sem perceber, você está abrindo as portas para uma invasão de baratas na sua casa A mudança destaca a busca por maior eficiência econômica. Sob a administração de Javier Milei, a Argentina vive um complexo cenário com reformas trabalhistas sendo discutidas. A economia argentina experimenta uma recuperação, ainda que com ajustes rigorosos que afetam o desemprego e a balança comercial. As novas diretrizes são parte de um esforço para alinhar as práticas aos desafios econômicos atuais. Flexibilidade nas Atividades Comerciais O novo regulamento não obriga o fechamento de estabelecimentos comerciais no feriado transferido. Empregadores e empregados podem decidir conjuntamente sobre a abertura das lojas. Caso optem por funcionar, os funcionários receberão um adicional de 100% sobre o dia normal, garantindo que o dia do empregado seja recompensado e reconhecido. Influências do Cenário Econômico A administração Milei está promovendo reformas econômicas significativas. Entre elas, cortes em gastos públicos e gestão fiscal rigorosa. Tais medidas resultaram no primeiro superávit fiscal em 14 anos. Porém, estas reformas carregam custos sociais elevados, como o crescimento da taxa de pobreza, que alcançou 52,9% no primeiro semestre de 2024. O desemprego também subiu para 7,9%, refletindo os ajustes severos em curso. Expectativas e Desenvolvimento Futuro A adaptação da data para um dia útil atende às novas dinâmicas econômicas, sem interromper abruptamente as atividades comerciais. As expectativas para o futuro incluem continuidade no diálogo entre governo, empresas e trabalhadores. A esperança é que as reformas econômicas tragam equilíbrio entre estabilidade econômica e direitos dos trabalhadores, à medida que 2024 avança.

Invasão de baratas: cuidados para proteger sua casa

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo