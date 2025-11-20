Retorno de Rogério sem memória gera disputa de poder

O personagem Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, fará um retorno surpreendente na novela “Três Graças”, impactando diretamente o clima de poder entre os personagens Arminda, vivida por Grazi Massafera, e Ferette, interpretado por Murilo Benício. Essa reviravolta ocorre em um momento crucial para a trama, que busca aumentar sua audiência na faixa das nove horas da Globo.

Rogério, que todos acreditavam ter morrido em um acidente há anos, reaparece por volta do capítulo 80, deixando Arminda em estado de choque. A personagem, que construiu seu império com Ferette após a suposta morte do marido, se depara com a ameaça que Rogério representa. Ele retorna sem memória, lembrando apenas da explosão que quase custou sua vida. Após esse episódio, ele ficou perdido em uma aldeia no litoral de São Paulo, sem identidade ou lembranças de seu passado.

Ao voltar para casa, Rogério tenta se reintegrar à família e à rotina da Fundação Ferette, mostrando um comportamento gentil e atencioso. No entanto, essa atitude deixa Arminda e Ferette apreensivos. Eles temem que a memória de Rogério retorne a qualquer momento, revelando segredos que poderiam ameaçar a posição deles. A situação se complica à medida que o casal começa a vê-lo como um incômodo constante, referindo-se a ele como “o Morto Vivo” em conversas reservadas.

Com a volta de Rogério, antigas feridas são reabertas, e Arminda e Ferette discutem até onde estão dispostos a ir para eliminar essa ameaça. A possibilidade de “matar Rogério de novo” é mencionada, demonstrando o desespero e a falta de empatia com alguém que, em outro tempo, foi parte importante de seus planos.

A presença de Rogério traz tensão à dinâmica da Fundação, e seus colegas começam a perceber a estranheza nas relações. O clima de incerteza permeia o ambiente, com a sensação de que o ex-empresário guarda mais informações do que aparenta. Isso aumenta as pressões sobre Arminda e Ferette, que se veem em um jogo mental constante, questionando se Rogério está realmente sem memória ou apenas fingindo.

Além disso, o retorno de Rogério afeta outros núcleos da novela, trazendo à tona dilemas emocionais e acusações de pessoas que acreditavam ter enterrado conflitos do passado. Essa nova fase da história intensifica a luta pelo poder e a sensação de que as alianças estão prestes a ser testadas.

Nos bastidores, a Globo aposta na volta do personagem como um grande atrativo para a audiência, esperando que essa reviravolta chame a atenção não apenas dos telespectadores fiéis, mas também de usuários nas redes sociais. Atualmente, “Três Graças” vem enfrentando desafios em sua audiência, com médias que variam ao longo dos episódios, mas a direção continua confiando que a trama pode ganhar força.

A novela, escrita por Aguinaldo Silva e dirigida por Luiz Henrique Rios, deverá permanecer no ar até maio de 2026, quando será substituída por “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco. Com essa estratégia, a emissora busca manter a qualidade e o apelo popular de suas produções na faixa nobre da TV.