‘Reprise de Rainha da Sucata tem estreia abaixo do esperado’

A novela Rainha da Sucata voltou ao ar na faixa do programa Vale a Pena Ver de Novo na Globo, mas começou com resultados aquém do esperado. Nos dois primeiros capítulos, a trama registrou uma média de 14 pontos na Grande São Paulo. Esse desempenho foi três pontos inferior ao das reprises anteriores, como Tieta e A Viagem, que estrearam com 17 pontos cada, segundo dados do Kantar Ibope Media. Esse baixo rendimento está gerando preocupações dentro do setor de programação da emissora, que aguardava um impacto maior nas audiências durante o período da tarde.

A reapresentação de Rainha da Sucata faz parte das homenagens aos 60 anos da Globo, que incluiu também a reprise de outras novelas marcantes, buscando reatar laços com o público e manter a audiência em alta nesse horário. Até o dia 7 de janeiro, a novela ainda está dividindo espaço com os capítulos finais de A Viagem. Na próxima semana, Rainha da Sucata assumirá o horário sozinha, consolidando sua exibição no programa.

Contexto da Novela

Originalmente exibida em 1990, Rainha da Sucata aborda o contraste entre a classe média emergente e a elite paulista decadente, refletindo os significativos cambios sociais e econômicos do Brasil dessa época. A história gira em torno de Maria do Carmo Pereira, uma empresária de origem humilde que se destaca no comércio de sucata e enfrenta a hostilidade da tradicional Laurinha Figueroa.

A trama coincidiu com o confisco da poupança decretado pelo governo Collor, um evento que levou o autor Silvio de Abreu e o diretor Jorge Fernando a reescrever partes do roteiro e atualizar os diálogos para se manter em sintonia com a realidade do momento. O resultado final foi uma narrativa que misturava humor, crítica social e melodrama, apresentando personagens icônicos e bordões que se tornaram parte da cultura popular brasileira.