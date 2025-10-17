Record lança novela turca mãe com Ahsen Eroğlu no elenco

A Record TV vai lançar no dia 27 de outubro a novela turca “Mãe” (título original: “Anne”), que promete atrair o público em sua faixa noturna. A produção é um dos maiores sucessos internacionais da dramaturgia recente, conquistando audiência em mais de 40 países. A trama aborda temas como amor, coragem e maternidade, trazendo uma história emocionante que promete cativar os telespectadores brasileiros.

Um dos personagens principais é Duru Günes, interpretada por Ahsen Eroğlu, uma jovem atriz da nova geração turca. Duru é a caçula da família Günes e irmã da protagonista Zeynep. Ela estuda jornalismo e é descrita como uma jovem gentil, equilibrada e sensível. Sua presença é um alívio nas tensões familiares, sempre disposta a ajudar e a promover o diálogo entre os membros da família. Os roteiristas destacam que ela é a pessoa que busca trazer harmonia mesmo nos momentos mais difíceis.

A personagem Duru se destaca por sua generosidade e força interior. Ao longo da novela, ela desempenha um papel fundamental em unir as pessoas e curar feridas emocionais, refletindo o tom humano e emocional característico dessas produções turcas.

Ahsen Eroğlu nasceu em 27 de outubro de 1994, na cidade de Çorlu, na Turquia. Desde a infância, ela participou de competições esportivas e de peças de teatro, mas foi na atuação que encontrou sua verdadeira paixão. A atriz iniciou sua carreira em 2015, atuando na série “Bir Modern Habil Kabil Hikayesi” como Zehra. Em 2017, ela ganhou destaque ao interpretar Meleki Hatun na série “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, o que abriu portas para seu papel em “Mãe”. Em entrevistas, Eroğlu afirmou que Duru é o papel mais significativo de sua carreira e se mostrou surpresa com o impacto que a história teve entre o público jovem, recebendo muitas mensagens de identificação e apoio.

A história “Mãe” é inspirada na série japonesa “Mother” e segue a vida de Zeynep, uma professora que decide ajudar sua aluna Melek, que enfrenta maus-tratos. A decisão de Zeynep de intervir na vida da menina desencadeia uma jornada repleta de amor, coragem e redenção. A narrativa questiona os limites da maternidade e explora a ideia de que o vínculo entre mãe e filha pode ser mais profundo do que laços de sangue. A trama foi elogiada pela crítica internacional e combina drama, emoção e humanismo, características que se tornaram marcas registradas das produções turcas exibidas pela Record.