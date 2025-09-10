Record lança minissérie “A vida de Jó” com 20 capítulos

Na próxima segunda-feira, 15 de setembro, às 21h, a Record estreia a sua nova minissérie, A Vida de Jó. A produção, composta por 20 episódios, promete trazer uma mistura de emoção, fé e drama humano, revivendo a história de um homem conhecido por sua integridade e devoção a Deus, que serve como um símbolo de resiliência diante das adversidades.

A série é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini. Guilherme Berenguer interpretará o papel principal de Jó, enquanto Juliana Didone dará vida à sua esposa, Raquel. Na primeira fase da trama, os protagonistas serão representados por Enzo Krieger e Mah Duarte, que mostrarão Jó e Raquel em sua adolescência.

O elenco conta com diversos artistas já conhecidos do público, como Floriano Peixoto, Giuseppe Oristânio, Camila Rodrigues, Fernando Pavão, Francisca Queiroz e Emílio Orciollo Neto, além de muitos outros que ajudam a dar um tom épico à minissérie.

A História: Fé e Provação

Jó é apresentado como filho de Issacar e neto do patriarca Jacó, criado com respeito às tradições e leis divinas. Desde jovem, ele conhece Raquel, filha de José, governador do Egito, e juntos vivem uma intensa história de amor, que os leva ao casamento e à formação de uma família. No entanto, a felicidade do casal é ameaçada pelas intrigas de Sera, uma prima de Jó que é apaixonada por ele, criando conflitos familiares.

Morando em Uz, Jó consegue prosperar e transformar a região em um local fértil. Porém, ele enfrenta desafios em sua vida familiar, lidando com a falta de fé de seus filhos e as dúvidas de sua esposa, que testam sua espiritualidade.

O Enfrentamento do Mal

A narrativa ganha um novo contorno quando Satanás questiona a sinceridade da fé de Jó perante Deus, alegando que sua devoção é apenas resultado das bênçãos que recebe. Com autorização divina, Satanás coloca Jó à prova, tomando tudo o que ele possui, incluindo seus bens, filhos e saúde, mergulhando-o em um ciclo de dor e sofrimento.

Nesse contexto, seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar surgem para tentar convencê-lo de que suas desgraças são castigos por pecados não revelados. Apesar das insistências, Jó mantém sua inocência e se engaja em diálogos profundos, que são referências na literatura bíblica e na teologia.

Ampliação da Narrativa para a Televisão

Embora a minissérie tenha como base o Livro de Jó, a produção expande a história, explorando não apenas a vida adulta do protagonista, mas também sua juventude, relacionamentos amorosos e rivalidades familiares, além de cenas de ação que intensificam o drama.

A expectativa é que a minissérie ofereça uma experiência audiovisual grandiosa, culminando de forma poderosa quando Deus se revela a Jó, um dos momentos mais marcantes da história.