Record é vice-líder há 69 meses e aumenta vantagem no país

A Record TV encerrou o mês de outubro confirmando sua posição como a vice-líder em audiência no Brasil. As informações são baseadas em dados da Kantar Ibope Media, que mostram a emissora se destacando no segundo lugar tanto na Grande São Paulo quanto em todo o país. Ao longo do mês, a Record ampliou sua vantagem em relação ao SBT, mantendo um crescimento sólido em seus índices.

Em nível nacional, a Record alcançou uma média de 4,6 pontos e 11% de participação no Painel Nacional de Televisão (PNT) durante o período das 7h à meia-noite. Esse resultado marca 69 meses consecutivos na vice-liderança, com um crescimento de 5% em comparação a setembro, quando a emissora registrou 4,4 pontos. A diferença em relação ao SBT foi significativa, com este registrando apenas 2,8 pontos de média e 6,6% de participação.

Na média de 24 horas, o crescimento também foi notável: a Record obteve 3,5 pontos e 10,3% de participação, superando os 3,3 pontos do mês anterior. O SBT, novamente em terceiro lugar, ficou com 2,3 pontos e 6,8% de participação, consolidando a grande diferença entre as emissoras.

Na Grande São Paulo, que é considerada a principal praça de audiência do país, a Record manteve a vice-liderança por 67 meses consecutivos. Em outubro, obteve uma média de 4,7 pontos e 11% de participação, o que representa 43% a mais que o SBT, que registrou 3,3 pontos e 7,8% de share.

No recorte de 24 horas em São Paulo, a Record também se destacou, alcançando 3,7 pontos de média, enquanto o SBT ficou com 2,9 pontos. As participações foram de 10,2% para a Record e 8,1% para o SBT.

Os números reafirmam a estabilidade da Record, que tem conseguido se consolidar no mercado de audiência mês após mês, tanto em São Paulo quanto em todo o Brasil.