Entretenimento

Record é vice-líder há 69 meses e aumenta vantagem no país

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Divulgação
Record mantém 69 meses na vice-liderança e amplia vantagem nacional

A Record TV encerrou o mês de outubro confirmando sua posição como a vice-líder em audiência no Brasil. As informações são baseadas em dados da Kantar Ibope Media, que mostram a emissora se destacando no segundo lugar tanto na Grande São Paulo quanto em todo o país. Ao longo do mês, a Record ampliou sua vantagem em relação ao SBT, mantendo um crescimento sólido em seus índices.

Em nível nacional, a Record alcançou uma média de 4,6 pontos e 11% de participação no Painel Nacional de Televisão (PNT) durante o período das 7h à meia-noite. Esse resultado marca 69 meses consecutivos na vice-liderança, com um crescimento de 5% em comparação a setembro, quando a emissora registrou 4,4 pontos. A diferença em relação ao SBT foi significativa, com este registrando apenas 2,8 pontos de média e 6,6% de participação.

Na média de 24 horas, o crescimento também foi notável: a Record obteve 3,5 pontos e 10,3% de participação, superando os 3,3 pontos do mês anterior. O SBT, novamente em terceiro lugar, ficou com 2,3 pontos e 6,8% de participação, consolidando a grande diferença entre as emissoras.

Na Grande São Paulo, que é considerada a principal praça de audiência do país, a Record manteve a vice-liderança por 67 meses consecutivos. Em outubro, obteve uma média de 4,7 pontos e 11% de participação, o que representa 43% a mais que o SBT, que registrou 3,3 pontos e 7,8% de share.

No recorte de 24 horas em São Paulo, a Record também se destacou, alcançando 3,7 pontos de média, enquanto o SBT ficou com 2,9 pontos. As participações foram de 10,2% para a Record e 8,1% para o SBT.

Os números reafirmam a estabilidade da Record, que tem conseguido se consolidar no mercado de audiência mês após mês, tanto em São Paulo quanto em todo o Brasil.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Foto: Estevam Avellar/TV Globo

Primeiro beijo de Gerluce e Paulinho contará com música de Roberto Carlos

2 horas atrás
Edição especial de Esmeralda. Foto: Reprodução/SBT

Esmeralda estreia novamente no SBT em 10 de novembro

21 horas atrás
Levi Asaf. Foto: Divulgação Globo

Levi Asaf retorna à Globo em ‘Nobreza do Amor’

24 horas atrás
Meu Ayrton por Adriane Galisteu. Foto: Divulgação/HBO MAX

Adriane Galisteu relembra Ayrton Senna em série da HBO Max

1 dia atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo