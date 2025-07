Record e Seriella expandem produções com novos dramas

A Record, em colaboração com a produtora Seriella, está implementando mudanças significativas em sua linha de dramaturgia. A emissora decidiu manter sua estrutura atual, que combina novelas turcas e séries bíblicas, porém, pretende diversificar seu conteúdo gradualmente. Essa decisão vem em resposta à demanda do público e ao desgaste do formato religioso exclusivo.

Um exemplo do sucesso dessa estratégia é a novela turca “Força de Mulher”, que garantiu bons índices de audiência e ajudou a Record a manter a vice-liderança em várias regiões, especialmente em São Paulo. Impulsionada pela boa recepção desse programa, a emissora planeja continuar investindo em novelas turcas. Em setembro, será lançada a novela “Mãe”, que traz a atriz Zeynep Güneş, uma das estrelas mais renomadas da Turquia. A trama promete emocionar o público com uma história que aborda temas como coragem e laços familiares.

Após “Mãe”, a Record pretende exibir “Iludida” (originalmente chamada “Sadakatsiz”), uma obra que já fez sucesso na Turquia. A história gira em torno de Asya Yilmaz, uma médica respeitada que vê sua vida desmoronar após descobrir que seu marido mantém um relacionamento extraconjugal com uma jovem. O desenrolar da narrativa, que envolve vingança, autoafirmação e o recomeço após a traição, tem conquistado muitos espectadores.

Embora a versão original de "Iludida" tenha duas temporadas e 78 episódios, a Record pretende adaptar a série, aumentando o número para até 149 capítulos para se adequar ao formato brasileiro.

Além das novelas turcas, a Record está desenvolvendo várias produções bíblicas. Um projeto adiantado é “Amor em Ruínas”, escrito por Cristiane Cardoso. Outras obras em desenvolvimento incluem:

“O Senhor e a Serva” : Um spin-off da série “Paulo, o Apóstolo”, que contará com 10 episódios focados nos personagens Elisa e Caius. Ambientada nos primeiros tempos da igreja primitiva, a trama abordará fé, perseguições e conflitos familiares.

“A Vida de Jó” : Baseada na história bíblica sobre fé e resistência, a produção contará com Guilherme Berenguer e Enzo Krieger interpretando Jó em diferentes períodos de sua vida. Juliana Didone também estará no elenco. A série será exibida primeiro pelo Univer Vídeo e, depois, pela Record TV.

“Ben-Hur”: Esta superprodução baseia-se no clássico “Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo”. A história acompanha Judá Ben-Hur, um príncipe de Jerusalém que é traído e se torna escravo dos romanos. A trama, apesar de não ser totalmente bíblica, interage com figuras importantes do cristianismo. A Record havia adquirido os direitos da obra em 2018 e, finalmente, o projeto está avançando, com a escolha do ator Floriano Peixoto para um papel central.

Com essas iniciativas, a Record reafirma seu compromisso com conteúdos com forte apelo cristão e histórico, ao mesmo tempo que demonstra disposição para explorar novos gêneros e formatos dramáticos. A parceria com a Seriella é vista como crucial nesse processo de diversificação e aprimoramento da produção.