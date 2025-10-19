Record anuncia reality de Boninho para 2026: “A Casa do Patrão”

A disputa entre as emissoras Record e SBT teve um novo desdobramento no último domingo, 19 de outubro. A Record confirmou a produção do reality show intitulado “A Casa do Patrão”, que será dirigido por Boninho, um dos diretores mais renomados da televisão brasileira.

A novidade foi anunciada por Alarico Naves, superintendente-comercial da Record, durante um evento de marketing realizado em Portugal. Ele compartilhou um vídeo em seu Instagram, onde discutiu as expectativas em torno do programa, descrevendo-o como “o verdadeiro reality do Boninho”.

A confirmação do projeto surpreendeu muitos. No momento, Boninho ainda está à frente da nova temporada do programa “The Voice Brasil”, que estreou no SBT no início de outubro. Essa movimentação na televisão brasileira representa uma reviravolta nas negociações, já que, em abril, especulações surgiram quando internautas encontraram o registro da marca “A Casa do Patrão”, levando a crer que o programa seria lançado pelo SBT. Contudo, a Record adquiriu o formato e planeja estreá-lo em abril de 2026, substituindo o programa “Power Couple”.

Embora poucos detalhes tenham sido revelados, “A Casa do Patrão” deve seguir a fórmula clássica de reality shows, com participantes confinados, desafios, festas e prêmios em dinheiro, similar ao famoso “Big Brother Brasil”, que Boninho dirigiu por mais de 20 anos na Globo.

A expectativa da Record é que esse novo formato promova uma intensa interação com o público, otimizando sua presença no entretenimento digital. Nos bastidores, o programa já é visto como uma das estreias mais aguardadas da televisão brasileira em 2026, com grande interesse tanto de patrocinadores quanto do público.