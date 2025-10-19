Globo adianta lançamento de “Três Graças” no “Domingão”

No último domingo, a emissora Globo utilizou o programa Domingão com Huck para promover a nova novela Três Graças, que estreia nesta segunda-feira, dia 20. Durante o programa, Luciano Huck recebeu um grupo de atores que fazem parte do elenco e conversou sobre os personagens e os bastidores da produção. A novela entrará no lugar de Vale Tudo.

Entre os convidados estavam artistas como Sophie Charlotte, Dira Paes, Alana Cabral, Grazi Massafera, Murilo Benício, Marcos Palmeira, Rômulo Estrela, Pedro Novaes, além dos cantores Belo e Xamã. Além das entrevistas, Belo e Xamã animaram o público com apresentações de suas músicas de sucesso.

O cantor Thiaguinho também participou do programa e apresentou uma nova versão da música "Clareou", que será o tema de abertura da novela. Essa canção, que se tornou conhecida nas vozes de Diogo Nogueira e Xande de Pilares, recebeu um novo arranjo em colaboração com Negra Li, misturando elementos de samba com a música urbana de São Paulo. Thiaguinho expressou sua empolgação: “Sempre sonhei em cantar a abertura de uma novela das nove. Estou muito feliz em dividir os vocais com a maravilhosa Negra Li e ansioso para a estreia de Três Graças.”

A trama de Três Graças aborda temas relevantes da sociedade, misturando drama e crítica social. A história se concentra em três mulheres de gerações distintas que lidam com a maternidade na adolescência, enfrentando desafios sem o apoio dos parceiros. As protagonistas são Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, Lígia Maria das Graças, por Dira Paes, e Joélly, vivida por Alana Cabral. As vidas dessas mulheres se entrelaçam em um destino comum.

Além desse aspecto tocante, a novela também explora um enredo envolvendo um esquema criminoso de falsificação de medicamentos. Os vilões da história, Santiago Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), gerenciam uma fundação que desvia verbas públicas enquanto distribui placebos em vez de remédios verdadeiros, aumentando o conflito moral presente na narrativa.

A novela é criada e escrita por Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística é de Luiz Henrique Rios, e a produção conta com Gustavo Rebelo e Silvana Feu.

O primeiro capítulo de Três Graças será exibido logo após o Jornal Nacional no horário nobre da Globo.