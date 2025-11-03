‘Rainha da sucata’ retorna com 14 pontos no ‘Vale a pena ver’

A TV Globo, em celebração aos seus 60 anos, trouxe de volta um de seus clássicos mais aclamados, a novela Rainha da Sucata. Escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, a produção original foi exibida pela primeira vez em 1990. A nova exibição começou nesta segunda-feira, 3 de novembro, no programa Vale a Pena Ver de Novo, e já mostrou um bom desempenho de audiência.

Durante o episódio inicial, que foi ao ar entre 17h01 e 17h30, a novela alcançou uma média de 14 pontos de audiência, com um pico de 15 pontos em seu momento de maior visibilidade. Para se ter uma ideia, no mesmo horário, a Record ficou em segundo lugar com 5,5 pontos com o programa Cidade Alerta, enquanto Band e SBT empatavam com 2,4 pontos cada.

A volta de Rainha da Sucata segue a tendência de exibir reprises especiais em comemoração aos 60 anos da emissora. Esta série começou com a reapresentação de Tieta e tem como objetivo reviver a teledramaturgia que marcou diferentes gerações, buscando manter o público engajado na grade vespertina.

A História

A trama se passa em São Paulo e explora a disputa entre dois mundos: os novos-ricos, representados por Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte, e a elite tradicional, representada pela socialite Laurinha Figueroa, vivida por Glória Menezes. Maria do Carmo é uma mulher ambiciosa que ascende socialmente ao enriquecer com um ferro-velho, enquanto Laurinha enfrenta a decadência de sua fortuna, simbolizando a crise da aristocracia.

Por meio de uma mistura de drama e humor ácido, a novela reflete as mudanças sociais e econômicas de São Paulo nos anos 90, característica marcante da obra de Silvio de Abreu.

Elenco

O elenco da novela é recheado de grandes nomes da teledramaturgia brasileira, incluindo Aracy Balabanian, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, Marisa Orth, Andréa Beltrão, Maurício Mattar, Patrícia Pillar, Cleyde Yáconis, Lolita Rodrigues e Daniel Filho. Além disso, os episódios iniciais contarão com participações especiais de Lima Duarte e Fernanda Montenegro.

Exibição

Rainha da Sucata continuará a ser exibida até sexta-feira, 7 de novembro, dividindo espaço com os capítulos finais de A Viagem. A partir da próxima semana, a trama de Maria do Carmo assumirá sozinha a faixa de exibição do programa Vale a Pena Ver de Novo. Essa mudança visa centralizar a atenção do público em um dos maiores sucessos da história das novelas brasileiras.